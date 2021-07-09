России можно, Гаити - нет. Захарова осадила Ходорковского, пытавшегося "разоблачить" Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осадила Михаила Ходорковского, который пытался "разоблачить" президента страны Владимира Путина. Беглый олигарх заявил: России можно то, чего нельзя Гаити.

Экс-глава ЮКОСа сравнил политическую ситуацию на Гаити и в России. По его словам, президент островного государства был убит после того как попытался изменить Конституцию, чтобы переизбраться на второй срок подряд. А средняя зарплата гаитян при этом составляла 850 долларов.

В России же, продолжает Ходорковский, Путин запросто поменял Конституцию, получив возможность выдвинуться на пятый срок. А средняя зарплата русских - 708 долларов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова привела три аргумента, которые разрушают всю цепочку рассуждений олигарха.

Во-первых, Ходорковский не привёл ни одной ссылки на источник, а это верный признак манипуляции информацией. Он мог хотя бы сослаться на данные Всемирного банка, говоря о и зарплатах русских, и гаитян, но не сделал этого.

Во-вторых, поправки в Конституцию в России были внесены не единоличным решением Путина, а путём общенародного голосования.

В-третьих, Ходорковский почему-то опустил один важный момент. Гаитянская полиция задержала по подозрению в убийстве президента граждан Колумбии и США.

Это как у Обамы: Косово отделилось на основе референдума, а Крым захвачен... МБХ в своём репертуаре: злоба, ненависть, нечистоплотность, - пишет Захарова в Telegram.

Скриншот:Telegram/Мария Захарова

Напомним, что в ночь на 7 июля группа неизвестных ворвалась на территорию резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза. По словам очевидцев, убийцы обошли охрану, представившись сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). По предварительным данным, в вооружённый отряд входили 26 граждан Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения.