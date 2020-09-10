России и Китаю не снилось: Трамп проговорился о невиданном супероружии США

Американский журналист Боб Вудворж взял у Трампа 18 эксклюзивных интервью и на их основе написал книгу "Ярость". Она появится в продаже 15 сентября.

В опубликованном The Washington Post фрагменте говорится о том, как Трамп упомянул о невиданном доселе оружии США. В тот момент интервью сводилось к рассуждениям о перспективах войны с Китаем.

Вудворд отмечает, что американский президент вдруг сообщил, что он "создал ядерное оружие, оружейную систему", какой ранее никогда не было в Соединённых Штатах. Более того, об этом оружии не слышал ни президент Владимир Путин в России, ни Си Цзиньпин в КНР.

"То, что у нас имеется, невероятно", - отметил тогда Трамп.

Журналист сообщает, что проверял эту информацию. Его источники подтвердили наличие уникального оружия и были очень удивлены, что Трамп о нём упомянул.

Ранее Дональд Трамп громогласно заявил, что в США разработана суперпупер-ракета. Её скорость якобы в 17 раз превышает скорость любой сверхзвуковой ракеты России. Тогда эксперты сразу же вывели американского лидера на чистую воду: подобной ракеты быть не может, так как она должна бы преодолевать 136 километров в секунду, что невозможно.