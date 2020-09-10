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России и Китаю не снилось: Трамп проговорился о невиданном супероружии США

10 сентября 2020, 14:05  •  54 • Политика
Президент США Дональд Трамп проговорился о невиданном доселе оружии США. Оно такое мощное, что России и Китаю не снилось. Снова суперпупер-ракета или что-то иное, пытался узнать автор книги о Трампе.
Американский журналист Боб Вудворж взял у Трампа 18 эксклюзивных интервью и на их основе написал книгу "Ярость". Она появится в продаже 15 сентября.
В опубликованном The Washington Post фрагменте говорится о том, как Трамп упомянул о невиданном доселе оружии США. В тот момент интервью сводилось к рассуждениям о перспективах войны с Китаем.
Вудворд отмечает, что американский президент вдруг сообщил, что он "создал ядерное оружие, оружейную систему", какой ранее никогда не было в Соединённых Штатах. Более того, об этом оружии не слышал ни президент Владимир Путин в России, ни Си Цзиньпин в КНР.
"То, что у нас имеется, невероятно", - отметил тогда Трамп.
Журналист сообщает, что проверял эту информацию. Его источники подтвердили наличие уникального оружия и были очень удивлены, что Трамп о нём упомянул.
Ранее Дональд Трамп громогласно заявил, что в США разработана суперпупер-ракета. Её скорость якобы в 17 раз превышает скорость любой сверхзвуковой ракеты России. Тогда эксперты сразу же вывели американского лидера на чистую воду: подобной ракеты быть не может, так как она должна бы преодолевать 136 километров в секунду, что невозможно.

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