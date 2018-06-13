России и Беларуси не хватило 8 миллиардов долларов

Отношения России и Беларуси находятся на подъеме. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании Совмина Союзного государства, которое прошло в среду в Москве. Как сообщил Медведев, за прошлый год товарооборот между двумя странами увеличился на 23,5% и составил 32,4 миллиарда долларов. Почти на четверть выросла и торговля услугами. В этом году взаимная торговля тоже растет - плюс 17 процентов за четыре месяца.

- Речь идет об увеличении поставок. Если говорить о России, это оборудование, металлы, продовольствие, химия. Если говорить о Белоруссии, то это продовольствие, сельхозтовары, транспортные средства, текстиль, - заметил Медведев.

При этом четыре из пяти платежей при взаимных расчетах в прошлом году производились в российских рублях.

- Это, во-первых, говорит об определенном доверии к российской национальной валюте и, во-вторых, снижает нашу зависимость от внешней конъюнктуры, - пояснил Медведев.

- Нужно стремиться к объему взаимной торговли в 40 миллиардов долларов, - заявил премьер Беларуси Андрей Кобяков, напомнив, что таким товарооборот между двумя странами был в 2012–2013 годах.

Для этого, по словам Кобякова, нужно продолжать строить общий рынок, создавать равные условия для бизнеса, устранять различные ограничения и продвигать совместную продукцию на рынках третьих стран.

- Одна из наших главных целей - увеличение доли наукоемкой продукции с высокой степенью переработки. Нужно создавать на территории России и Белоруссии условия для экспортно-ориентированных товаров, - заметил Медведев.

Встреча премьеров предваряла заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится 19 июня в Минске с участием президентов двух стран. По итогам заседания было подписано с десяток документов по торгово-экономическому сотрудничеству, а также по формированию единого научно-технологического пространства.

Следующее заседание Совмина пройдет осенью в Беларуси. Белорусский премьер Андрей Кобяков пообещал выбрать для этого такое место, «где еще не были российские коллеги».