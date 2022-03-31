России грозит раскол: Геостратег не исключил предательства на переговорах по Украине

России грозит раскол, предупредил геостратег Андрей Школьников. Он не исключил предательства на переговорах по Украине. По его мнению, если противникам спецоперации России, которые затаились во власть, дать точку опоры в виде сомнительных договорённостей с Киевом, то они начнут консолидироваться и пытаться решать по-своему.

Ведущая, журналистка Анна Шафран в программе "Шафран" на Царьграде обсудила с гостем студии - геостратегом Андреем Школьниковым - последний раунд русско-украинских переговоров, прошедший 29 марта в Турции.

Ведущая "Первого русского" заметила, что озвученные после встречи тезисы подразумевают хоть и не гарантированные, но всё-таки уступки со стороны Киева в вопросе демилитаризации Украины. Тем не менее ни о какой реальной денацификации в промежуточном договоре речи не идёт вовсе.

В связи с этим Шафран высказала опасения, что подвиг русских военных, которые при поддержке подавляющего большинства наших граждан спасают жителей Донбасса и простых украинцев от обстрелов неонацистов, будет обнулён чиновниками и олигархами, имеющими отношение к переговорному процессу.

Собеседник Царьграда признался, что вполне разделяет эти опасения. Журналистка также спросила, грозит ли России в связи с этим раскол, если народ, военные и высокое политическое руководство будут выступать за логическое завершение операции, а скрытые фигуры во власти и олигархи будут мешать Москве реализовать поставленные задачи?

Школьников заметил, что так называемой "партии переговоров" как таковой пока нет, поскольку ещё не появилось ядро, вокруг которого её можно было кристаллизовать. Поэтому, к счастью, о расколе говорить рано, но такая угроза действительно существует.