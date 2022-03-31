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России грозит раскол: Геостратег не исключил предательства на переговорах по Украине

31 марта 2022, 18:40  •  242 • Политика
России грозит раскол, предупредил геостратег Андрей Школьников. Он не исключил предательства на переговорах по Украине. По его мнению, если противникам спецоперации России, которые затаились во власть, дать точку опоры в виде сомнительных договорённостей с Киевом, то они начнут консолидироваться и пытаться решать по-своему.
Ведущая, журналистка Анна Шафран в программе "Шафран" на Царьграде обсудила с гостем студии - геостратегом Андреем Школьниковым - последний раунд русско-украинских переговоров, прошедший 29 марта в Турции.
Ведущая "Первого русского" заметила, что озвученные после встречи тезисы подразумевают хоть и не гарантированные, но всё-таки уступки со стороны Киева в вопросе демилитаризации Украины. Тем не менее ни о какой реальной денацификации в промежуточном договоре речи не идёт вовсе.
В связи с этим Шафран высказала опасения, что подвиг русских военных, которые при поддержке подавляющего большинства наших граждан спасают жителей Донбасса и простых украинцев от обстрелов неонацистов, будет обнулён чиновниками и олигархами, имеющими отношение к переговорному процессу.
Собеседник Царьграда признался, что вполне разделяет эти опасения. Журналистка также спросила, грозит ли России в связи с этим раскол, если народ, военные и высокое политическое руководство будут выступать за логическое завершение операции, а скрытые фигуры во власти и олигархи будут мешать Москве реализовать поставленные задачи?
Школьников заметил, что так называемой "партии переговоров" как таковой пока нет, поскольку ещё не появилось ядро, вокруг которого её можно было кристаллизовать. Поэтому, к счастью, о расколе говорить рано, но такая угроза действительно существует.
Если попытки таких договорённостей не будут пресечены в самом начале, эта партия начнёт формироваться. Они начнут собираться в кучки, консолидироваться и решать по-своему. Но сейчас они придавлены, разгромлены и не решаются озвучить свои умыслы. Если им дать точку опоры, они начнут объединяться, - предупредил геостратег.

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