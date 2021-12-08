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России грозит полная изоляция от мировой финансовой системы – Нуланд
08 декабря 2021, 00:10 • 259 • Политика
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд выдала предупреждение. России грозит полная изоляция от мировой финансовой системы.
В Госдепе США сообщили, что Россию могут полностью изолировать от мировой финансовой системы. В этом случае наступят серьёзные последствия и для русского населения, и для представителей бизнес-сообщества. Отмечается, что Штаты рассматривают этот вариант вместе с союзниками.
Виктория Нуланд назвала условие полной изоляции России от мировой финансовой системы. Это введение санкций, если Россия вторгнется на Украину.
В последние недели страны Запада, а также Украина неоднократно выражали опасения о якобы готовящемся "вторжении" России на территорию Незалежной. В Кремле опровергли эту информацию, подчеркнув, что идёт нагнетание напряжённости, под которым нет никаких оснований. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что Киев может решиться на провокации. В числе прочего, вероятны попытки решить внутриукраинский конфликт в Донбассе силой. В этом случае Украине грозят самые серьёзные последствия.
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