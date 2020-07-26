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России грозит опасность, а власти молчат? Эксперт сделал предупреждение о войне США и Китая
26 июля 2020, 17:05 • 13 • Политика
Хуже санкций и эпидемии - Россия будет разменной монетой в войне США и Китая. "Возникает риск удара (США) по России из-за того, что в глобальном противостоянии она будет играть роль сырьевого тыла Китая. При этом Пекин вряд ли сможет прийти на помощь", - считает аналитик Андрей Иванов.
России грозит опасность пострашнее санкций и эпидемии коронавируса. Страна может стать разменной монетой в войне США и Китая, считает директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов.
Он отмечает, что конфликт между Китаем и США с каждым годом только набирает обороты. Пока противостояние Вашингтона с Пекином находится только в плоскости экономики, однако не исключён вариант перехода конфликта в военную плоскость, отмечает эксперт.
По его словам, это неизбежно по двум основным причинам. Во-первых, экономическая мощь Китая угрожает мировой гегемонии США. Если доллар потеряет лидирующие позиции, страну ожидает крах, поэтому у Вашингтона нет другого выбора, кроме как рискнуть всем. Во-вторых, имеет место идеологическое противостояние. Китай предлагает альтернативу капиталистическому пути развития. И недавняя эпидемия коронавируса показала всему миру, что китайская модель более эффективна в плане социальной организации, чем модель стран Запада, поясняет Андрей Иванов.
В самом лучшем случае усиление экономического противостояния США и Китая приведёт к падению спроса на многие товары и услуги, в том числе на энергоресурсы, являющиеся основной статьёй дохода российского бюджета. В худшем случае не исключён прямой удар США по России, считает эксперт.
При этом российские власти предпочитают об этой проблеме не говорить, сетует эксперт.
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