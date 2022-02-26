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России готовили биоистребление? Вскрыты факты об американских лабораториях в Киеве и Одессе

26 февраля 2022, 16:35  •  1034 • Политика
Посольство США удалило документы о биолабораториях в Киеве и Одессе с официального сайта. Однако в СМИ успели зафиксировать информацию. Политтехнолог Марат Баширов, проанализировав информацию, заметил, что, помимо ядерной угрозы от Зеленского, России ещё и "биоистребление готовили".
Посольство США удалило документы о биолабораториях в Киеве и Одессе с официального сайта. Но интернет, как говорится, помнит всё. И СМИ успели обнаружить и вскрыть факты по поводу американских биолабораторий.
"Октагон" обратил внимание на то, что объявленная президентом Владимиром Путиным военная спецоперация России на Украине "по времени совпала с запланированным запуском американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе". Журналисты не исключили, что именно это и послужило "дедлайном для Кремля".
А ведь ещё несколько лет назад президент России Владимир Путин предупреждал об опасности разработки биологического оружия у границ нашей страны. В том числе тревогу вызывал целенаправленный сбор иностранными специалистами биоматериала граждан России.
В своё время, ещё будучи депутатом Госдумы, Николай Земцов в эфире Царьграда подробно остановился на проблеме забора генетического материала в России для проведения дальнейших исследований в неких засекреченных лабораториях. Напомнил и о деле патологоанатома Оксаны Паклиной:
"Её поймали на том, что она, возглавляя патологоанатомическое отделение, просто забирала образцы и передавала их, - рассказывал гость в студии "Первого русского". - Оказывается, это разветвлённая сеть, которая транспортирует образцы, попутно коррумпируя наших врачей [...]. Где-то в каких-то научно-исследовательских центрах куётся опасное биологическое оружие избирательного действия, которое, естественно, направлено на нас".
Спикер также напомнил о том, что для создания точного биологического оружия "нужно получить множество образцов тканей".
"А у нас большая страна, множество этносов, поэтому и собирают соответствующие биоматериалы, чтобы затем переправить в те лаборатории, где куётся биологическое оружие", - пояснял Земцов.
Политтехнолог Марат Баширов в Telegram-канале "Политджойстик" проанализировал и прокомментировал имеющуюся информацию: "То есть, помимо ядерной угрозы от Зеленского, нам ещё и биоистребление готовили".
И это не шутки, если брать во внимание официальные данные. Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США (DTRA) ещё в октябре прошлого года вывесило на сайте американских госзакупок допсоглашение о "борьбе с особо опасными патогенами". Этот документ касался финишного этапа работ на 3,6 млн долларов (хотя некоторые цифры в документе так и остались засекреченными. - Ред.) по запуску двух биолабораторий на Украине. А именно в Киеве и Одессе. Готовились техника, оборудование, персонал.

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