Автор:

Ян Хилл

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

Волнения охватили ближнее зарубежье России: от её западных флангов в Европе до "станов" Центральной Азии у порога Китая. Несмотря на все свои местные особенности, эти народы имеют общие "исторические боли", которые продолжают порождать очаги напряжённости, подрывая стабильность в регионе.

К западу от Смоленска

В Белоруссии президент Александр Лукашенко борется за политическое выживание. Автократ правит страной с 1994 года, жёстко используя службы безопасности для подавления любого инакомыслия. "Уверенная" победа Лукашенко на дискредитированных президентских выборах в августе привела к тому, что тысячи разгневанных белорусов вышли на улицы Минска в знак протеста, что спровоцировало жестокие репрессии со стороны режима.

Народная оппозиция Лукашенко росла, причиной чему являлись растущие экономические трудности. Белорусы устали от всепроникающей стагнации, поразившей их жёстко контролируемое "советское" общество.

Но исход волнений в Белоруссии в конечном счёте будет определяться не Лукашенко, а его ключевым союзником и экономическим покровителем – Россией.

Между президентом России Владимиром Путиным и Лукашенко нет глубокой симпатии. Москва устала от напыщенности и непредсказуемости белорусского лидера: Лукашенко порывисто критикует Россию и дистанцируется от неё, но при этом постоянно просит у Кремля экономическую помощь.

В этот раз после первых колебаний Кремль поддержал Лукашенко, пообещав ему безопасность и экономическую поддержку.

Да, Белоруссия жизненно важна для национальной безопасности России: поддержание стабильного и сговорчивого режима, соответствующего российским интересам, имеет первостепенное значение. Но Москва должна действовать осторожно. Белорусские протесты до сих пор были сосредоточены на внутренних проблемах, ставя своей главной целью отстранение Лукашенко. И если Москва окажет явную поддержку Лукашенко в подавлении протестов или использует нынешние события для более тесной политической и экономической интеграции с Белоруссией, она рискует спровоцировать антироссийские настроения, что не соответствует интересам России в долгосрочной перспективе.

В конечном счёте Россия с высокой степенью вероятности предпочтёт упорядоченную передачу власти в Минске тому, кто сможет восстановить стабильность в Белоруссии, оставаясь при этом приемлемым для Москвы. Но на данном этапе Москва увязла в переговорах с Лукашенко. Москва будет призывать его пересилить свою гордыню и пойти на контакт с протестующими, стремясь разделить оппозицию и снизить накал недовольства. Но если беспорядки обострятся, Россия не будет препятствовать Лукашенко навести порядок при помощи силы.

Юг и Восток – дело тонкое

В то же самое время на Южном Кавказе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха.

В 1988 году большинство этнического армянского населения Нагорного Карабаха воспользовалось падением советской власти, чтобы отделиться от Азербайджана, что спровоцировало войну между двумя странами. С 1994 года действует хрупкое перемирие, прерываемое периодическими вооружёнными столкновениями. Усилия по преодолению этого трудноразрешимого конфликта потерпели неудачу, омрачённые взаимной неприязнью, которая движет обеими странами.

Азербайджан сейчас намерен вернуть себе Нагорный Карабах, усилив своё положение благодаря решительной поддержке со стороны Турции.

Участие Турции влечёт за собой более значительные геополитические риски. Это является вызовом России, поскольку оспаривает её традиционную доминирующую роль регионального арбитра.

Напористая позиция Турции может также привести к усилению давления на Москву, чтобы последняя оказала военную помощь Армении – её союзнику по ОДКБ. Это осложняет и без того хрупкие отношения Москвы с Анкарой, омрачённые враждой двух держав из-за Сирии и Ливии. Иран в этом вопросе тоже имеет свой интерес, учитывая наличие общих границ с Азербайджаном и Арменией, а также большую азербайджанскую общину внутри самого Ирана. Конфликт также угрожает ключевым нефте- и газопроводам, идущим из Азербайджана через Грузию в Турцию.

В то же самое время на востоке вспыхнули беспорядки в Киргизии после спорных парламентских выборов.

Политическая нестабильность уже давно сотрясает Киргизию, где после 2005 года два президента были свергнуты в результате народных волнений. Усилия властей Киргизии по развитию жизнеспособной демократии были подорваны фракционным соперничеством, региональными разногласиями, повсеместной коррупцией и экономическими проблемами.

Нестабильность в Киргизии вызывает серьёзные опасения, учитывая её стратегическое расположение и богатые запасы природных ресурсов. Китай и Россия имеют существенные экономические интересы в этой стране, а Москва – к тому же военную базу.

Наследие "дружбы народов" и СССР досталось России

Все эти региональные беспорядки объединены общей нитью: они являются последствиями "замороженных" конфликтов, возникших после распада Советской Империи.

Белоруссия никогда не отказывалась от авторитарной и государственнической экономической модели советской эпохи, с последствиями которой ей теперь приходится сталкиваться. Вражда Армении с Азербайджаном (и Турцией) имеет давние корни, но семена нагорно-карабахского конфликта были посеяны в 1920-х годах, когда советская власть включила эту территорию в качестве автономного образования в состав Азербайджана. Также напряжённость внутри Киргизии (и между Киргизией и её центральноазиатскими соседями) отражает произвольное разграничение границ в советское время.

Это не единственные "исторические боли", возникшие после распада Советской Империи. Отношения между Узбекистаном и соседними Киргизией и Таджикистаном остаются напряжёнными из-за этнических, пограничных и водных споров. Статус Приднестровья – клочка молдавской территории (с российским военным гарнизоном), зажатого между Молдавией и Украиной, – остаётся нерешённым.

Путин косвенно подтвердил право России на контроль сферы влияния вокруг своей периферии – позиция, которая побудила Москву вмешаться в Грузию, а затем на Украину. Сюда же относится беспокойство по поводу расширения НАТО в прибалтийских республиках. Беспорядки, которые сейчас происходят в Белоруссии, на Южном Кавказе и в Киргизии, станут испытанием для Москвы на способность сохранять твёрдую власть над соседями. Это усугубляется растущим влиянием других стран региона (особенно Китая и Турции), а также притягательной силой Европейского союза для таких государств, как Белоруссия и Армения.

Трампу отказали четыре штата, а Байден вместо суда пошёл в церковь Москве нужно будет быстро реагировать и прибегать к ловким манёврам, чтобы защитить свои интересы и сохранить влияние в этих странах, не порождая контрпродуктивной антироссийской реакции.

Проблемы вокруг российской периферии не исчезнут в ближайшее время. Для Кремля, столь стремящегося утвердить своё господство над ближним зарубежьем, это может стать предупреждением: "Будь осторожен в своих желаниях".

Ян Хилл – кадровый дипломат, посол Новой Зеландии в России в 2009-2012 гг. и в 2016-2020 гг.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.