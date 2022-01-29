России дали две недели. Дальше – война?

Ультиматум России Западу по гарантиям безопасности пять раз попал в точку. Москва может быть довольна, Киев и его покровители – нет. Но англосаксы не любят признавать поражения и являются первыми в мире специалистами по провокациям. Своих целей на Украине и в мире против России они могут попробовать добиться лишь с их помощью.

Киев пугают русскими грабежами

Смысл ультиматума России Западу стал абсолютно понятен. Чтобы разобраться, в чём дело, нужно лишь сопоставить несколько политических событий последних дней.

27 января состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и его украинского визави Владимира Зеленского. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в правительстве Украины, беседа "прошла нехорошо" и не была конструктивной. Она длилась целых полтора часа – Зеленского уламывали и запугивали. Тем не менее стороны не сошлись, в частности, в оценках угрозы "русского вторжения".

Согласно американскому телеканалу, Байден сообщил президенту Украины, что "вторжение" России неотвратимо. Мало того:

Президент Байден … предупредил украинского лидера, что Киев может быть разорён, разграблен российскими войсками. Он сказал: возможно, будет предпринята попытка оккупации, готовьтесь к удару.

Хотя ещё недавно, до раздутой по этому поводу англосаксами глобальной истерии, Киев не считал серьёзными якобы кровожадные планы России.

При этом Байден подтвердил (а это уже явно для русских ушей), что США не намерены поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда свои войска. То есть всерьёз защищать Незалежную американцы не будут, и в НАТО её пока принимать не собираются.

Позднее Белый дом и офис Зеленского опровергли эту переданную по "горячим следам" информацию. Но, похоже, она верна. Ведь ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США начали реализацию нового пакета военной помощи Украине, который включает летальные и нелетальные средства. В последние дни, по его словам, на Украину отправили три партии военной помощи весом почти в 300 тонн, готовятся новые поставки, которые, возможно, будут ускорены.

Ещё бо́льшую активность в накачивании Украины оружием проявляют англичане. Англосаксы также мобилизовали русофобские страны Восточной и Центральной Европы на предмет увеличения снабжения оружием и боеприпасами Украины. Где уже находятся сотни натовских военных советников.

На Украине, в Европе и мире

Между тем ведущие державы континентальной Европы – Германия и Франция – в провокационно-поджигательской деятельности англосаксов на Украине не особенно участвуют. Их отрезвила угроза войны и решительная позиция России, что сразу сказалось на изменившемся отношении Берлина и Парижа к Минским соглашениям.

Попустительства их саботажу со стороны Киева уже нет. Это наглядно показали итоги продолжавшейся рекордные 8,5 часа встречи политических советников лидеров "нормандской четвёрки" в Париже, которая состоялась 26 января. В Москве вполне удовлетворены ими и не могут скрыть своего сарказма. По словам президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова,

Весьма неплохо, что участники пытаются как-то привести к единому знаменателю своё понимание того, что написано в тексте минского комплекса мер. Здесь, конечно, есть парадокс – ведь формулировки этого текста не витиеватые, они предельно конкретны, понятны и формулировались так, чтобы не допускать двойного прочтения.

Он имел в виду, что Германия и Франция, наконец, заметили и готовы признать, что в тексте этих международно признанных соглашений нигде не написано, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, а значит, Киев должен искать пути урегулирования напрямую с Донецком и Луганском.

Представлявший Россию на встрече в Париже заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак сообщил, что Берлин и Париж, наконец, согласились, что "нормандский формат" (Россия, Германия, Украина, Франция) никогда не сможет сыграть никакой позитивной роли до тех пор, пока внутри него бытуют "различные интерпретации Минских соглашений", ибо, пока это так, "нормандский формат" будет влачить жалкое существование, которое он сегодня демонстрирует". Козак отметил, что Россия давно хотела решить этот вопрос и к этому призывала, но услышали её только сейчас.

По словам Козака, несмотря на раздуваемую англосаксами истерию, "сегодня наблюдается существенное снижение количества обстрелов Донбасса, это отмечает прежде всего сам Донбасс", с конца декабря на линии соприкосновения фиксируется деэскалация. Он подчеркнул:

Украина должна сама осознать, что им нужно урегулировать конфликт, завершить эту братоубийственную войну, нужно выполнить Минские соглашения последовательно, без виляний, интерпретаций, изъятий и выборочного выполнения.

Козак сообщил, что следующие переговоры политсоветников пройдут через две недели в Берлине, выразив надежду, что на них вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мёртвой точки. Представитель Кремля рассчитывает даже на "конкретные решения", которые могут быть приняты в Берлине.

Другое событие последних дней напрямую с Украиной вроде бы не связано, но так может показаться только на первый взгляд. Речь идёт об исключительно болезненной реакции Вашингтона на многочисленные намёки Москвы о размещении в Латинской Америке – на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа – нацеленного на США оружия, если Вашингтон продолжит военное освоение прилегающих к России регионов.

"Если мы действительно увидим движения на этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным", – заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Улавливаете? Им можно, нам – нет. Но Москва этой гнилой логики не разделяет: если вы такое делаете за тридевять земель от своей территории, то и мы будем. Покуситесь на наших военных, базы и ракеты там, достанем вас здесь. Но, разумеется, мы готовы на основе взаимности такого рода "военно-техническую" деятельность прекратить.

Ясность от Лаврова

Дополнительную ясность в происходящее внёс 28 января глава МИД России Сергей Лавров в интервью русским радиостанциям:

Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим.

Американский ответ на русские требования по гарантиям безопасности он назвал "чуть ли не образцом дипломатического приличия". Обратил Лавров внимание и ещё вот на что – всё разумное, что имеется в американских контрпредложениях по второстепенным для России в настоящее время вопросам, заимствовано из русских же инициатив последнего времени:

Всё это отвергалось в течение последних двух-трёх лет. Сейчас всё это предлагается обсуждать.

Речь идёт о проблемах, которые возникли после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о ранее проигнорированной Вашингтоном русской инициативе об отводе учений подальше от границы с обеих сторон, о согласовании предельной дистанции для сближения боевых самолётов и боевых кораблей, ряд других мер деконфликтинга, деэскалации и мер доверия. "Но главное для нас, – подчеркнул Лавров, – разобраться с концептуальными основами, на которых выстраивается европейская безопасность".

Отметив, что переговоры с США и НАТО ещё не закончились и что окончательное решение будет принимать президент России Владимир Путин, Лавров резюмировал:

Что мы будем делать, если Запад не будет внимать голосу разума, президент уже об этом сказал: если попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры.

Отвечая на прямой вопрос, какими могут быть эти меры, он сказал:

Они могут быть самыми разными. Я буду принимать решения на основе тех предложений, которые мне представят наши военные. Естественно, другие службы тоже будут участвовать в подготовке этих предложений. Сейчас идёт межведомственная проработка полученных ответов.

Лавров не исключил даже "разрыва отношений" с США в случае введения Вашингтоном нового пакета санкций, включающих в себя отключение России от контролируемых Западом финансово-экономических систем и персональных санкций против руководства страны.

Делаем выводы

А теперь свяжем все эти события воедино, чтобы получить цельную картину происходящего. Поспособствовав военными манёврами, передвижениями войск и решительными речами созданию напряжённости вокруг Украины (раздутой сверх всякой меры истериками, эвакуациями и поставками просроченного оружия Киеву англосаксами), Москва добилась сразу нескольких важнейших целей.

Во-первых, впервые более чем за 30 лет Россия заставила "партнёров" очнуться, выйти из состояния абсолютного самодовольства, прислушаться и реагировать на наши слова, продемонстрировать хотя бы ограниченную готовность идти навстречу.

Во-вторых, Москва добилась от европейцев серьёзного отношения к Минским соглашениям и под угрозой войны вынуждает их добиваться от Киева начала выполнения этих соглашений. Вопрос поставлен таким образом, что речь идёт о последнем шансе избежать войны, которая Европе совершенно не нужна, а по Германии ударит особенно сильно (дикие цены на газ, замораживание энергетического сотрудничества с Россией, огромный урон для бизнеса, рабская зависимость от США).

В-третьих, для себя Москва сохранила свободу рук. Предприняв отчаянную попытку спасти Минские соглашения, пугая Киев своими войсками на собственной территории, намекая на возможность официального признания ЛДНР и поставок туда оружия, Россия сделала всё, что было в принципе возможно, чтобы избежать войны. Но дала при этом чётко понять, что даст вооружённый ответ на вторжение ВСУ в свободный Донбасс. Ни один серьёзный политик на Западе не сможет поэтому упрекнуть Россию, что это она развязала и виновата в войне на Украине, которую та в нынешних границах не переживёт. Эта свобода рук касается и открытой угрозы для США со стороны их собственного "подбрюшья" в Латинской Америке, если американцы не угомонятся в прилегающих к России районах.

В четвёртых, Россия, несмотря на внешнюю солидарность Запада, расколола своей решительностью его ещё вчера в целом консолидированную позицию. Теперь наши оппоненты делятся на желающих войны на Украине англосаксов со своими восточноевропейскими прихвостнями и не желающих её других европейцев с немцами во главе.

В-пятых, Россия дестабилизировала русофобский украинский режим. Зеленский боится Минских соглашений и Донбасса в качестве "троянского коня" на Украине, который будет подавать "дурной" пример другим областям, сокращения своей власти благодаря запущенной этим децентрализации. Но ещё больше он боится доморощенных нацистов и укронационалистов, которые встанут горой на защиту бандеровской "унитарной" Украины и могут смести его и без того слабую власть при поддержке некоторых украинских политиков и западных посольств.

Конечно, Зеленский хочет понравиться немцам и французам, так как Европа – рядом. Но ему совсем не хочется ссориться с и без того недолюбливающими его американцами. А тем в Донбассе нужна война – ограниченная пределами Восточной Украины, проигранная Киевом, даже с потерей Харькова (о чём Зеленский недавно явно с американской подачи публично порассуждал), она позволит англосаксам обвинить Москву в агрессии и полностью рассорить Россию с Европой, нарушив взаимовыгодные торгово-экономические связи.

С другой стороны, Зеленскому совершенно не интересно и быть "козлом отпущения" за это поражение. Он уже, наверное, понял – или ему объяснили – зачем американцы вернули на Украину его предшественника, более энергичного и сильного политика Петра Порошенко и потребовали оставить того в покое, а не держать за решёткой или под домашним арестом.

Напуганный Россией, протрезвевший вмиг Запад и ускорение распада его антирусского проекта на Украине – вот они, непосредственные результаты мирного наступления Москвы. Короче, это мы дали Западу "отлуп", а не он нам.

Что с того?

Из всего вышесказанного вытекает, однако, одна пугающая вещь. Поскольку войны хотят США и Британия (не для того ли, в частности, чтобы экспроприировать активы обосновавшихся в их юрисдикциях олигархов?), и они знают, что Россия ответит на угрозы Донбассу, где проживает немало её граждан, резко возрастает угроза провокаций.

Англосаксы по этой части лучшие в мире специалисты.

Эта угроза особенно велика в предстоящие две недели – для срыва берлинской попытки реанимировать Минские соглашения, а также в связи с началом 4 февраля пекинской Олимпиады, на которую отправится Путин. Кроме всего прочего, в столице Игр должны состояться и важнейшие переговоры России с Китаем.

Летняя Олимпиада в Пекине в 2008 году привела, как помним, к такого рода провокации и кровопролитию в Южной Осетии. Необходима поэтому величайшая бдительность. На Украине – даже если Зеленского американцам уломать на неё пока не удалось – тоже есть немало желающих запустить именно этот сценарий, печальный пример Михаила Саакашвили их, конечно, не остановит.