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России будут мстить? На северо-западе Сирии погибло полсотни протурецких боевиков
27 октября 2020, 12:45 • 110 • Политика
На северо-западе Сирии погибло полсотни протурецких боевиков. Примерно столько же получили ранения. России будут мстить? Сообщается, что авиаудар был нанесён по тренировочной базе повстанцев.
Оппозиция пообещала отомстить России, которую обвинили в нанесении авиаудара по базе "Файлак аш-Шам" в Идлибе. Газета The Guardian пишет, что погибло не менее 50 повстанцев, которых поддерживает Турция. Эту атаку называют одной из самых тяжёлых по силам боевиков. Предположительно, в числе погибших были и руководители тренировочного лагеря.
Ни Россия, ни Турция произошедшее не комментируют. Официального подтверждения, что авиаудар был, или информации о том, кто его нанёс, нет. Издание ссылается на военного наблюдателя.
По словам представителя сирийской оппозиции Юсефа Хаммуда, в лагере "Файлак аш-Шам" базировалась одна из самых дисциплинированных и хорошо подготовленных группировок.
Идлиб - регион на севере Сирии. Это единственная часть страны, где контроль всё ещё осуществляют банды боевиков. С 2017 года эта территория объявлена северной зоной деэскалации конфликта. В неё входят также провинции Алеппо, Хама и Латакия.
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