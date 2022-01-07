России бросают вызов. Сценарий гибридной войны расписан по шагам

Авторы Telegram-канала Сolonelcassad показали, каков сценарий гибридной войны против России.

В Telegram-канале Colonelcassad приводится отчёт американской корпорации RAND от 2019 года с предложениями по активизации гибридной войны против России. В данном списке указывается, что будут попытки поставки оружия на Украину, поддержка террористов в Сирии, а также попытка смены режима в Белоруссии.

Также планируется обострить ситуацию на Южном Кавказе и уменьшить влияние России в Центральной Азии.

Как отмечает автор канала, следующим шагом будет брошен вызов присутствию России в Молдавии и Приднестровье.

Публикацию прокомментировали подписчики канала: "Особенно у них хорошо получилось в Беларуси :) Теперь ещё и Казахстан войдёт в союзное государство!" - считает Eva.