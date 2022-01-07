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России бросают вызов. Сценарий гибридной войны расписан по шагам
07 января 2022, 11:45 • 384 • Политика
Авторы Telegram-канала Сolonelcassad показали, каков сценарий гибридной войны против России.
В Telegram-канале Colonelcassad приводится отчёт американской корпорации RAND от 2019 года с предложениями по активизации гибридной войны против России. В данном списке указывается, что будут попытки поставки оружия на Украину, поддержка террористов в Сирии, а также попытка смены режима в Белоруссии.
Также планируется обострить ситуацию на Южном Кавказе и уменьшить влияние России в Центральной Азии.
Как отмечает автор канала, следующим шагом будет брошен вызов присутствию России в Молдавии и Приднестровье.
Публикацию прокомментировали подписчики канала: "Особенно у них хорошо получилось в Беларуси :) Теперь ещё и Казахстан войдёт в союзное государство!" - считает Eva.
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