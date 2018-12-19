|
Россией гордится большинство населения страны: Песков о ностальгии граждан об СССР
19 декабря 2018, 17:09 • 46 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса, организованного социологами из «Левада-центра».
Как ранее отчитались специалисты, около 66% респондентов испытывают сожаление в связи с распадом СССР. За прошедший год данный показатель вырос на 8%. Среди названных причин для ностальгии доминируют следующие:
Подобные настроения зафиксированы не только среди пожилых людей, но и среди молодёжи. Доля тех, кто считает, что Советский Союз можно было сохранить, составила 60%.
Непосредственно внимание пресс-секретаря главы Российской Федерации Дмитрия Пескова привлёк пункт про потерю "принадлежности к великой державе". Он считает, что сейчас трудно и неуместно говорить о великих державах.
"Но то, что Россия является суверенной державой, которой гордится подавляющее большинство населения нашей страны, вряд ли с этим можно спорить", - подчеркнул пресс-секретарь.
При этом он добавил, что собранная экспертами информация даёт огромное пространство для трактовок.
Подпишитесь на нас
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
16 декабря 2018, 15:39
|
18 декабря 2018, 11:39
|
18 декабря 2018, 01:54
|
13 декабря 2018, 14:25
|
15 декабря 2018, 02:24
|
17 декабря 2018, 16:09
|
17 декабря 2018, 03:09