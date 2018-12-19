Россией гордится большинство населения страны: Песков о ностальгии граждан об СССР

Как ранее отчитались специалисты, около 66% респондентов испытывают сожаление в связи с распадом СССР. За прошедший год данный показатель вырос на 8%. Среди названных причин для ностальгии доминируют следующие:

разрушение единой экономической системы - 52%;

потеря чувства принадлежности к великой державе - 36%;

рост взаимного недоверия и ожесточённости - 31%.

Подобные настроения зафиксированы не только среди пожилых людей, но и среди молодёжи. Доля тех, кто считает, что Советский Союз можно было сохранить, составила 60%.

Непосредственно внимание пресс-секретаря главы Российской Федерации Дмитрия Пескова привлёк пункт про потерю "принадлежности к великой державе". Он считает, что сейчас трудно и неуместно говорить о великих державах.

"Но то, что Россия является суверенной державой, которой гордится подавляющее большинство населения нашей страны, вряд ли с этим можно спорить", - подчеркнул пресс-секретарь.

При этом он добавил, что собранная экспертами информация даёт огромное пространство для трактовок.