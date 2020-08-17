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Россельхознадзор предложил ужесточить борьбу с санкционной продукцией

17 августа 2020, 14:20  •  61 • Политика
Россельхознадзор предложил правительству в качестве борьбы с нелегальными поставками санкционной продукции в России ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта. Об этом в понедельник, 17 августа, рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт.
«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это (нелегальные поставки. — Ред.) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил Данкверт в интервью РБК.
Он отметил, что нарушители продовольственного эмбарго с каждым годом действуют всё изощреннее и доказать, что это санкционная продукция, сложно. В частности, по его словам, предприниматели выдают запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки.
Данкверт подчеркнул, что в других странах есть однозначный способ решения данной проблемы. Если продукция ввезена незаконно, то «конфискуется всё, включая машины». В России на данный момент такой практики нет. Кроме того, если транспорт перевозит продукты без документов и нет прямых доказательств, что это санкционные товары, то груз просто отправляется в страну, из которой он прибыл.
Он полагает, что уличенных в провозе санкционной продукции водителей следует на время лишать права посещать Россию, и предлагает создать в Белоруссии, Казахстане информационные системы, которые будут отслеживать таких нарушителей, пишет «Газета.ру».
В конце июля Роспотребнадзор сообщил, что в первом полугодии было изъято из оборота 260 т запрещенной к ввозу продукции и товаров без маркировки.
Запрет на поставки продуктов из стран ЕС и США в ответ на санкции Россия ввела шесть лет назад. Ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры, овощи, фрукты и некоторые другие товары.

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