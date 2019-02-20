Росрыболовство заявило о «варварском» сбросе воды Украиной в Чёрное море

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что «варварский» сброс воды в Чёрное море со стороны Украины представляет угрозу для морской экосистемы.

«Для экосистемы Чёрного моря реальная угроза — сброс пресной воды, той, которая ранее поступала с Украины в Крым. Сейчас, с нашей точки зрения, осуществляется варварский именно для экологии Чёрного моря сброс воды», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что из-за сброса воды в море происходит серьёзное распреснение. Соколов добавил, что специалисты говорят о серьёзных долгосрочных изменениях фауны.

Замглавы Росрыболовства объяснил, что это касается исчезновения некоторых видов, снижения биомассы и изменения путей миграции рыб.

В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.