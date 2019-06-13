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Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США

13 июня 2019, 16:39  •  29 • Политика
В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv. Об этом в четверг, 13 июня, «РИА Новости» сообщили в ведомстве.
«Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США. Его решения не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России», — отметили там.
Вместе с тем советник генерального директора АО «Роскартография» Александр Краюхин не считает решение США необычным. По его словам, на украинском языке уже давно пишется «Київ» (по-русски звучит Кыив), а в русской транскрипции (транслитерации) принято писать «Киев».
С просьбой изменить название украинской столицы с Kiev на Kyiv обратился посол Украины в США Валерий Чалый. Ожидается, что соответствующие изменения в официальной базе американского совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня.
По словам украинских дипломатов, данное решение чрезвычайно важно для замены написания Киева на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире.

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