Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США

В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv. Об этом в четверг, 13 июня, «РИА Новости» сообщили в ведомстве.

«Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США. Его решения не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России», — отметили там.

Вместе с тем советник генерального директора АО «Роскартография» Александр Краюхин не считает решение США необычным. По его словам, на украинском языке уже давно пишется «Київ» (по-русски звучит Кыив), а в русской транскрипции (транслитерации) принято писать «Киев».

С просьбой изменить название украинской столицы с Kiev на Kyiv обратился посол Украины в США Валерий Чалый. Ожидается, что соответствующие изменения в официальной базе американского совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня.

По словам украинских дипломатов, данное решение чрезвычайно важно для замены написания Киева на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире.