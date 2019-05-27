Роспуск состоится: Верховный суд Украины не принял иск к Зеленскому из-за указа о внеочередных выборах в парламент

Верховный суд Украины отказался рассматривать исковое заявление против президента Владимира Зеленского. Автор документа настаивал на признании указа главы Незалежной о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент недействительным.

В качестве причины отказа в определении на сайте Верховного суда указано то, что проверкой всех правовых актов Рады и президента на предмет соответствия Конституции занимается Конституционный суд.

Добавим, что иск был подан физическим лицом 23 мая, после того, как указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу.