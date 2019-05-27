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Роспуск состоится: Верховный суд Украины не принял иск к Зеленскому из-за указа о внеочередных выборах в парламент

27 мая 2019, 21:39  •  26 • Политика
Верховный суд в Киеве отклонил первый иск к президенту Незалежной. Истец пытался оспорить указ Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Верховный суд Украины отказался рассматривать исковое заявление против президента Владимира Зеленского. Автор документа настаивал на признании указа главы Незалежной о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент недействительным.
В качестве причины отказа в определении на сайте Верховного суда указано то, что проверкой всех правовых актов Рады и президента на предмет соответствия Конституции занимается Конституционный суд.
Добавим, что иск был подан физическим лицом 23 мая, после того, как указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу.

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