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Роспотребнадзор: В Германии вспышка коклюша из-за отказов от вакцинации

22 января 2018, 13:24  •  87 • В мире
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коклюшем в Германии.
Роспотребнадзор предупреждает граждан России о росте заболеваемости коклюшем в Германии. Порог превышен в северо-западных и южных землях соседнего государства. Отмечено, что в Министерстве здравоохранения и безопасности продовольствия Баварии (BOHFS) подтвердили данные об опасной эпидемиологической ситуации.
Специалисты говорят, что на 13 января 2018 года число заболевших коклюшем резко выросло. Медики в Германии полагают, что число заболевших растет в связи с отказами немцев прививаться.
Жителям земель рекомендовали срочно сделать прививки, а также позаботиться о безопасности своих детей. Для малышей коклюш особенно опасен.
О предупреждении Роспотребнадзора сообщают "Известия".

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