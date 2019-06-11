Роспотребнадзор против уничтожения продуктов, но есть нюанс: Проблемы продуктового эмбарго

Представители Роспотребнадзора предложили внести изменения в законодательство, связанные с уничтожением продуктов питания. Соответствующая инициатива подготовлена по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Роспотребнадзор против уничтожения продуктов

Как отметили чиновники, речь идёт об обращении с отходами производства и потребления. Они предлагают разработать документы, направленные на введение запрета на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу.

Более того, в Роспотребнадзоре просят определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики, а также подумать о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов и многоразовом использовании отдельных видов тары и упаковки и саморазрушающихся упаковок.

О продуктовом эмбарго

Отметим, что уничтожение продуктов тесно связано с продуктовым эмбарго. В июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении продуктов, попавших под российское эмбарго. Последнее было введено ещё в августе 2014 года в качестве ответа на западные санкции и меры поддержки отечественных производителей.

Эта продукция сомнительного качества. Мы не можем позволить, чтобы она поставлялась в наши магазины, и не будем рисковать здоровьем наших сограждан, - заявил теперь уже бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв.

Роспотребнадзор регулярно отчитывался о мерах по уничтожению продуктов, а СМИ публиковали кадры того, как бульдозеры давят товары. Однако действия чиновников неоднократно критиковали граждане, указывая на то, что уничтожаются пригодные продукты питания, которые можно реализовать, обратив в доход государства, или отдавать малоимущим на безвозмездной основе. С другой стороны, встал вопрос безопасности такой продукции.

Проблема заключалась и в том, что техрегламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" запрещают бесплатно раздавать еду из третьих рук. За соблюдением инициативы как раз следит Роспотребнадзор. Пересмотр же документов может занять время.

Санкции нужны производителям

Впрочем, существует и альтернативная позиция. Некоторые производители призывают расширить эмбарго. Ранее Национальная мясная ассоциация (НМА) предложила ввести запрет на ввоз частными лицами иностранной мясной и молочной продукции. Впрочем, инициативу не поддержали в Совете Федерации.

Непосредственно президент компании "Мираторг" Виктор Линник посоветовал гражданам есть хамон в Испании, а пармезан - во Франции. Он также считает, что истерики из-за запрета закатили "балаболы".

Как заявил владелец истринской сыроварни "Русский пармезан" Олег Сирота, предложение о запрете на ввоз в Россию хамона и пармезана не является причиной для паники, ибо существующие запреты являются обычной европейской практикой и связаны с ветеринарными рисками.

"Я даже не понимаю, с чем связаны хайп, крики, ор. Если наш сыр привезти в Германию и таможенник узнает, что в багаже сыр из России, сыр отвезут на утилизацию, его просто уничтожат", - поведал он РБК.