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Роспотребнадзор не выявил вспышки заболеваний в подтопленных районах Кубани
28 октября 2018, 19:54 • 59 • Украина
Специалисты Роспотребнадзора не выявили признаков инфекционных заболеваний в подтопленных районах Краснодарского края. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение регионального управления ведомства.
© Николай Хижняк РИА Новости
«По данным ежедневного мониторинга за уровнем инфекционной заболеваемости населения подтопленных территорий, на 07:00 28 октября 2018 года случаев подозрения на инфекционные заболевания среди жителей подтопленных территорий не зарегистрировано», — проинформировали в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что местным жителям и рабочим в целях профилактики делают прививки против вирусного гепатита А, дизентерии Зонне и брюшного тифа.
В Роспотребнадзоре добавили, что прививки были сделаны почти двум тысячам человек. Вакцинация продолжается.
Ранее стало известно, что при наводнении на Кубани погибли шесть человек и 138 пострадали.
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