Роспотребнадзор Анны Поповой интересуется и вирусами, и бизнесами

Главной структурой, призванной противостоять эпидемии COVID19 в российской государственной системе, является Роспотребнадзор. Однако одно её название наводит на мысль, что это ведомство не самый эффективный борец с вирусами. Кажется, что организация с огромным штатом и бесконечно разнообразными полномочиями изначально была обречена на провал в подобной критической ситуации.

Сюжет: Коронавирус

Нынешний Роспотребнадзор образовался в результате слияния госторгинспекций и санэпидстанций. В 2012 году ведомство вышло из-под крыла Минздрава и стало напрямую подчиняться правительству. А через пару лет перетянуло на себя ряд полномочий Федеральной антимонопольной службы. Сегодня по властным полномочиям Роспотребнадзор превосходит многие министерства и приближается к силовым структурам. Его сотрудники могут не только выписывать штрафы, они вправе приостановить работу предприятий или запретить поставки определённых продуктов. Но при всём видимом могуществе ведомство не может организовать тотальный заслон фальсификатам или усмирить монополистов. Неудивительно, что и коронавирус фактически проскользнул между пальцев.

Орудие корпоративных войн

В стиле работы ведомства трудно проследить системный подход, призванный искоренить проблему. Это скорее внезапные рейды. Давайте, к примеру, рассмотрим, как обстоят дела с контролем качества продуктов в магазинах. Согласно закону производители обязаны получать сертификаты соответствия на свою продукцию. Для этого они обращаются в сертифицированные государством лаборатории. Какие-то из них делают анализ добросовестно, какие-то формально, но, так или иначе, товар попадает на полки.

Инспектора Роспотребнадзора время от времени проводят проверки в торговых сетях. Они имеют право не только проверить бумаги, но и взять образцы товаров на пробу. Если в продуктах будут обнаружены вредные вещества выше допустимых норм, то штраф грозит прежде всего продавцу. А вот выдавшие сертификат лаборатории никак не пострадают. Очевидно, что при таком подходе работы у ведомства всегда будет непочатый край. А надёжного заслона против опасных продуктов как не было, так и нет.

Зато механизм отлично подходит для корпоративных войн. Вот что рассказала в интервью «Новым известиям» адвокат Валерия Голянова:

«Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку в одном из салонов красоты и изъял для экспертизы конкретное наименование шампуня. Было обнаружено превышение одного из химических показателей. Салону грозит штраф до 600 тыс. рублей. Но почему контрольный орган решил проверить качество товара не у производителя, а пришёл к моему клиенту и выбрал именно этот шампунь? Как оказалось, в компании – производителе шампуня произошёл корпоративный конфликт и бывшие партнёры начали делить рынок сбыта. После чего по жалобам Роспотребнадзор начал осуществлять проверки салонов красоты, использующих продукцию».

В ответе за свалки

Другим направлением работы Роспотребнадзора в области санитарной безопасности является борьба со свалками мусора. Механизм такой: находить ответственных юрлиц и предпринимателей и штрафовать их. В итоге какая-нибудь оптовая база легко может получить штраф за не вовремя вывезенную со своей территории упаковку. Но предприятия, которые самосвалами вываливают мусор в овраги или поджигают его на промзонах, остаются безнаказанными. Ведь их надо искать, выслеживать, а инспектора Роспотребнадзора к такой работе, судя по всему, не готовы. Ещё два года назад тогдашний генпрокурор Юрий Чайка заявил на всероссийском совещании в Иркутске: «Роспотребнадзор не в полной мере осуществляет социально-гигиенический мониторинг и нормирование на предприятиях и полигонах твёрдых бытовых отходов, а виновные незаконно освобождаются от административной ответственности». С тех пор изменений к лучшему не наблюдается.

Ретрансляция очевидностей

Что касается борьбы с эпидемиями, то Роспотребнадзор уже давно ограничивается лишь констатацией фактов заражения. Также он рассылает в регионы письма с напоминаниями делать прививки и проводить санитарные обработки. Как будто в местных минздравах нет инфекционистов, которые получают зарплату как раз за то, чтобы знать всё о распространении заразных болезней. Случай с коронавирусом не исключение. Первое постановление на этот счёт главный государственный санитарный врач Анна Попова подписала 24 января. В документе шесть страниц и никакой конкретики. Главам субъектов РФ рекомендовано подготовить больницы и иметь запас лекарств (будто больницы без лекарств – это уже в порядке вещей), а минздравам – обеспечить врачей средствами личной защиты и организовать оказание медпомощи гражданам на дому…

Расплывчатые формулировки предполагают, что исполнители и сами знают что делать, либо что автор не способен разработать детальный план. Вот что такое «медпомощь на дому»? Консультации по телефону? Или доставка на дом диагностического оборудования и лекарств? Да что угодно! Зато когда понадобилось массово брать пробы на COVID-19, выяснилось, что во всей стране анализы может делать единственная лаборатория в Новосибирске. Конечно, зачем было развивать лаборатории, если проще набрать на работу проверяющих, которые будут ходить по магазинам и собирать штрафы.