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Роскосмос ждет "официальных разъяснений" от NASA по вопросу визита Рогозина в США
05 января 2019, 18:39 • 125 • Политика
В Роскосмосе прокомментировали решение NASA отложить визит Дмитрия Рогозина в США.
Руководство госкорпорации "Роскосмос" ждет от представителей NASA разъяснений по вопросу организации визита российской делегации во главе с руководителем компании Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.
"Роскосмос ждет официальных разъяснений позиции NASA по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением", - указано в заявлении.
Напомним, в октябре 2018 года Российскую Федерацию посетил глава NASA Джим Брайденстайн. В рамках визита он указал на необходимость сотрудничества РФ и США в космической сфере, а также выразил надежду на то, что Рогозин посетит Штаты.
В начале января стало известно о том, что для организации визита Дмитрия Рогозина власти США согласились временно снять с него санкции. Однако после критики со стороны ряда политиков в NASA внезапно объявили о необходимости отложить визит главы Роскосмоса на более поздний срок.
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