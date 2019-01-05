Роскосмос ждет "официальных разъяснений" от NASA по вопросу визита Рогозина в США

Руководство госкорпорации "Роскосмос" ждет от представителей NASA разъяснений по вопросу организации визита российской делегации во главе с руководителем компании Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

"Роскосмос ждет официальных разъяснений позиции NASA по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением", - указано в заявлении.

Напомним, в октябре 2018 года Российскую Федерацию посетил глава NASA Джим Брайденстайн. В рамках визита он указал на необходимость сотрудничества РФ и США в космической сфере, а также выразил надежду на то, что Рогозин посетит Штаты.

В начале января стало известно о том, что для организации визита Дмитрия Рогозина власти США согласились временно снять с него санкции. Однако после критики со стороны ряда политиков в NASA внезапно объявили о необходимости отложить визит главы Роскосмоса на более поздний срок.