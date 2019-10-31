Роскосмос уволит всех "паразитов": Рогозин пообещал устроить чистку в госкорпорации

Госкорпорация Роскосмос уволит всех "сотрудников-паразитов". С таким заявлением в четверг 31 октября выступил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на отчётной конференции Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Под "паразитами" руководитель госкорпорации имел в виду сотрудников, не имеющих отношения к производственному потенциалу предприятий ракетно-космической отрасли. Увольнение этих людей, по мнению Рогозина, поможет повысить эффективность предприятий Роскосмоса.

"Организация труда позволяет избавить некоторые предприятия от неразумных решений и сделать их гораздо более эффективными, в том числе от паразитирующего персонала", - сказал он.

Рогозин добавил, что на 2018–2019 годы была поставлена задача избавиться как минимум от 15% издержек. Для этого в Роскосмосе была создана эффективная система аудита. Рогозин отметил, что эта система не всем понравилась, но она позволяет быстро и эффективно наводить порядок.