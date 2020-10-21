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«Роскосмос» собрался помогать частной компании в создании многоразового корабля

21 октября 2020, 15:35  •  55 • Аналитика
Учреждённая в прошлом году компания «Многоразовые транспортные космические системы» подписала с «Роскосмосом» соглашение о сотрудничестве. Целью его является создание многоразового космического корабля «Арго», который – серьёзно! – должен конкурировать с компанией Илона Маска при доставке грузов на орбиту и обратно. Не получится ли так, что затраты на создание корабля возьмёт на себя государство, а прибыль получит частник?
Представитель «Рос­космоса» заявил, что соглашение является рамочным и не предполагает финансовых обязательств со стороны госкорпорации. Инвестором, наоборот, выступает МТКС. Она-де уже заказала в Германии прототип корпуса «Арго», теперь заказы на разработку оборудования будут размещены на предприятиях «Роскосмоса» и «Рос­атома». В общем, один профит государству от такого сотрудничества.
Но так ли в реальности? Компания МТКС зарегистрирована в подмосковном Королёве в мае прошлого года. Уставной капитал – 400 тыс. рублей. Однако уже через три месяца её представители участвуют в совещаниях в «Роскосмосе». Попробуйте вы так – получится ли? Весь секрет, возможно, в том, что топ-менеджеры и бенефициары новоиспечённой компании – не чужие для Дмитрия Рогозина люди. Гендиректор Михаил Кохно заодно возглавляет «дочку» принадлежащей «Роскосмосу» РКК «Энергия» – «Энергия Логистикс». А главным конструктором в МТКС работает Николай Брюханов – раньше он в структурах «Рос­космоса» разрабатывал корабль «Федерация». В свою очередь, бенефициаром компании называет себя Сергей Сопов. Он ещё в 80-х служил на Байконуре, до 2017 года руководил компанией «Авиализинг», а затем возглавлял компанию S7 Space, у которой также был совместный проект с «Роскосмосом». Частной компании в итоге достался плавучий космодром «Морской старт», в создание которого РКК «Энергия» вложила почти 900 млн долларов в ценах 1995 года.
Самое главное – не понятно, откуда МТКС берёт деньги на космические проекты. В компании уклончиво намекают на частные инвестиции и кредиты. Хотя довольно сложно представить, что сегодня нашлось много желающих вложиться в проект космического корабля. При этом Сергей Сопов уже пообещал потратить 136 млн долларов на создание четырёх образцов корабля «Арго» для наземных испытаний. Кстати, из публичных выступлений представителей МТКС и «Рос­космоса» можно сделать вывод, что МТКС координирует работу по созданию нового корабля, а предприятия «Рос­космоса» выступают исполнителями. Любопытно, что такая конфигурация не контролируется законом о госзакупках, так что стоимость контрактов мы, возможно, никогда не узнаем. Не получится ли так, что гос­предприятия будут работать в долг или даже в убыток?
Но планы МТКС идут дальше создания нового космического корабля. В июле господин Сопов заявил, что в следующем году его компания начнёт строить в Королёве свой центр управления полётами. Таким образом, у нас может появиться параллельная «Роскосмосу» структура. Дмитрий Рогозин создаёт конкурента? Одно дело, если всё это делается на деньги частного бизнеса. Но пока всё выглядит так, что интересам этого бизнеса служат стратегические активы страны. А конкурентами новому кораблю будут не только американские системы, но и отечественный «Прогресс – МС».

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