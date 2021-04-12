Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
Главная / Политика

Роскосмос пострадал из-за действий США

12 апреля 2021, 13:20  •  34 • Политика
Фото: Roscosmos /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Иностранные партнеры вынуждены отказываться от российских ракет из-за возможных мер Вашингтона
Все больше стран отказываются от сотрудничества с российскими компаниями, которые включены в санкционные списки США. Среди "пострадавших" оказался и Роскосмос.
Генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин объяснил, что из-за американских санкций было сорвано несколько контрактов на запуски зарубежных спутников. Иностранные партнеры вынуждены отказываться от выгодного взаимодействия с Россией, делая выбор в пользу менее конкурентоспособных участников рынка, поскольку боятся влияния вторичных санкций Вашингтона, пишет РИА "Новости".
По словам Рогозина, было уже несколько случаев, когда заказчики хотели бы летать именно на российских ракетах, но отказывались из-за "подлых санкций" американцев.
"Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA",
– объяснил гендир "Роскосмоса".
Ранее Сергей Лавров назвал политику США в отношении России "тупой". Глава отечественной дипломатии отметил, что всевозможные санкции Вашингтона не приносят никакого результата уже много лет.
Министра иностранных дел поддержал и Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что Лавров был метким в своих формулировках, отметив, что агрессивность западных стран делает допустимым использование любого лексикона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда его ведут"
12 апреля 2021, 01:25
"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для России и ЕС
12 апреля 2021, 01:25
Сказать нечего - будем обострять: Угрозы Блинкена русским разложили по полочкам
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже пр...
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушени...
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова...
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда ег...
12 апреля 2021, 01:25
"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для Р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
10 апреля 2021, 09:05
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донбасс
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
07 апреля 2021, 08:40
Новая война за Босфор: Эрдоган ставит на Россию
09 апреля 2021, 09:15
Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.