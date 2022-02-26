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Роскосмос наносит двойной ответный удар за санкции

26 февраля 2022, 10:45  •  209 • Политика
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о двойном ответном ударе его ведомства за ранее введённые Евросоюзом санкции. Речь идёт и о приостановке запусков, и об отзыве техперсонала.
Ранее в связи с начавшейся спецоперацией на Украине Брюссель ввёл санкции против ряда предприятий России. Наши терпеть не стали и нанесли двойной ответный удар по ЕС.
Некоторые подробности раскрыл в своём Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по организации космических запусков с космодрома Куру", - это первая "ответка" за санкции.
Кроме того, как обратил внимание Рогозин, Россия "отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчёт, из Французской Гвианы".

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