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"Роскошно": Эрдоган оценил ответ Путина на хамство Байдена

19 марта 2021, 17:20  •  214 • Политика
Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Турецкий глава счел выпад хозяина Овального кабинета неприемлемым
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил ответную реакцию лидера России Владимира Путина на хамский выпад в его адрес хозяина Белого дома Джо Байдена, назвав его "роскошным". Об этом турецкий глава заявил журналистам после пятничной молитвы.
Он посчитал высказывания американца недопустимыми.
"Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный и дал роскошный ответ", – цитирует РИА "Новости" Эрдогана.
Накануне российский лидер пожелал американцу здоровья, напомнил ему о кровавой истории создания Соединенных Штатов, а также детскую поговорку "Кто как обзывается, тот так и называется".
Затем вчера же чуть позднее в кулуарах концерта, посвященного семилетию возвращения Крыма в состав РФ, Владимир Владимирович напрямую обратился к хозяину Овального кабинета провести открытый диалог в виде телемоста, но сделать это публично, чтобы народы США и России могли за ним наблюдать.

Однако администрация весьма витиевато ушла от ответа на это предложение. Сначала устами всеми любимой говорящей головы Белого дома Джен Псаки, а затем уже и сам Байден в сопровождении вице-президента страны Камилы Харрис сбежали от журналистов после раздавшегося вопроса от кого-то из них, готов ли президент США принять вызов Путина.

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