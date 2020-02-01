Роскомнадзор взял на прицел Facebook и Twitter: Соцсетям грозит штраф в шесть миллионов рублей

Роскомнадзор возбудил административное дело против соцсетей Facebook и Twitter. Компаниям грозит штраф в размере от одного до шести миллионов рублей, рассказали в пресс-службе российского ведомства.

Поводом для этого стало непредоставление в установленный срок информации о местонахождении баз персональных данных граждан России. Соответствующие сведения Роскомнадзор затребовал ещё в конце прошлого года.

Отмечается, что протокол о непредоставлении данных был составлен и подписан в присутствии представителя Twitter. Представитель Facebook на подписание не явился, поэтому копия документа будет отправлена компании по почте.

Напомним, что в декабре минувшего года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за непредоставление в срок информации Роскомнадзору. Штраф за такое нарушение для юридических лиц составляет от одного до шести миллионов. При повторном нарушении максимальная сумма штрафа возрастает до 18 миллионов рублей.