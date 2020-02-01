Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
На скандал с чиновницами в Керчи "наложилась сугубо крымская ситуация"...
"Опыт в политике небольшой": Зеленский заявил, что готов в любой момен...
Эксперт оценил предложение Зеленского для компаний из США по разработке шельфа Ч...
Главная / Политика

Роскомнадзор взял на прицел Facebook и Twitter: Соцсетям грозит штраф в шесть миллионов рублей

01 февраля 2020, 01:24  •  55 • Политика
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter. Соцсетям грозит штраф от одного до шести миллионов рублей за непредставление в установленный срок информации о местонахождении баз персональных данных граждан России.
Роскомнадзор возбудил административное дело против соцсетей Facebook и Twitter. Компаниям грозит штраф в размере от одного до шести миллионов рублей, рассказали в пресс-службе российского ведомства.
Поводом для этого стало непредоставление в установленный срок информации о местонахождении баз персональных данных граждан России. Соответствующие сведения Роскомнадзор затребовал ещё в конце прошлого года.
Отмечается, что протокол о непредоставлении данных был составлен и подписан в присутствии представителя Twitter. Представитель Facebook на подписание не явился, поэтому копия документа будет отправлена компании по почте.
Напомним, что в декабре минувшего года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за непредоставление в срок информации Роскомнадзору. Штраф за такое нарушение для юридических лиц составляет от одного до шести миллионов. При повторном нарушении максимальная сумма штрафа возрастает до 18 миллионов рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
31 января 2020, 22:09
"Охота на ведьм не нужна": Песков предсказал России избавление от хамства чиновников
31 января 2020, 22:09
В Госдуме пригрозили тюремными сроками за допинг директорам спортшкол и хореографам
01 февраля 2020, 01:24
"Медведев за 12 лет ни разу этого не сделал": Смирнов об извинениях Мишустина за просчёты подчинённых
31 января 2020, 22:09
Н - независимость: Зеленский попросил Помпео назначить чиновника США для решения проблем с Донбассом и Крымом
31 января 2020, 22:09
Путин и Меркель обсудили Украину и Сирию
31 января 2020, 22:09
Путин освободил Кротова от должности полпреда президента в КС
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 февраля 2020, 01:24
Дайджест СМИ: Список преемников Путина, "Би-би-си" запрещает России менять ...
01 февраля 2020, 01:09
Стоп-сигнал: в Госдуме раскритиковали КоАП с новыми штрафами для водителей
01 февраля 2020, 01:24
"Показывает, насколько сильно чиновники держатся за своё место": Ганжара о ...
01 февраля 2020, 01:24
Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
01 февраля 2020, 01:24
"Это естественный нравственный закон": Русская Церковь поддержала "сем...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2020, 05:54
"Надо выметать": Керченские чиновницы уволились после слов Путина о чиновниках-хамах
25 января 2020, 13:24
"Польша проиграла Путину": Варшаве не удалось переписать историю на свой лад, пишет Rzeczpospolita
29 января 2020, 06:39
Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева
26 января 2020, 18:39
Допрыгался?
30 января 2020, 10:24
В Гааге готовят суд по МН17: о раскладе на данный момент
28 января 2020, 03:09
"Скоро будете ссылаться на СБУ": Скандальный украинский нардеп сцепился с журналистами в коридоре ПАСЕ
26 января 2020, 02:24
Японец похитил секретные данные и передал их сотруднику торгпредства России - Kyodo
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.