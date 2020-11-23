Роскомнадзор возбудил дело против Google

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В ведомстве считают, что компания показывает в своей выдаче запрещенные в РФ материалы

Против компании Google LLC в России возбудили административное производство. Инициатором дела оказалась Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Все дело в том, что компания не выполнила требования законодательства России – в поисковой выдачи страницы все еще отображаются порталы с запрещенной в нашей стране информации.

До этого эксперты обнаружили, что выдача поисковика содержит данные об интернет-ресурсах, доступ к которым на территории РФ получить нельзя.

Так, например, эти порталы распространяют суицидальный контент, а также порнографический и экстремистский. Из-за сложившейся ситуации Роскомнадзором был составлен акт о том, что компания не стерла из поисковика запрещенную информацию. Так как Google своих возражений по этому поводу не предоставила, то и было возбуждено административное производство по статье "Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы".

Роскомнадзор указывает на то, что из выдачи поисковика не исчезает до 30% вредного контента. Ведомство же контролирует, чтобы Google не нарушала законы РФ.