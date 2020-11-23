|
Роскомнадзор возбудил дело против Google
23 ноября 2020, 22:10 • 78 • Политика
В ведомстве считают, что компания показывает в своей выдаче запрещенные в РФ материалы
Против компании Google LLC в России возбудили административное производство. Инициатором дела оказалась Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Все дело в том, что компания не выполнила требования законодательства России – в поисковой выдачи страницы все еще отображаются порталы с запрещенной в нашей стране информации.
До этого эксперты обнаружили, что выдача поисковика содержит данные об интернет-ресурсах, доступ к которым на территории РФ получить нельзя.
Так, например, эти порталы распространяют суицидальный контент, а также порнографический и экстремистский. Из-за сложившейся ситуации Роскомнадзором был составлен акт о том, что компания не стерла из поисковика запрещенную информацию. Так как Google своих возражений по этому поводу не предоставила, то и было возбуждено административное производство по статье "Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы".
Роскомнадзор указывает на то, что из выдачи поисковика не исчезает до 30% вредного контента. Ведомство же контролирует, чтобы Google не нарушала законы РФ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 ноября 2020, 15:10
|
18 ноября 2020, 02:50
|
18 ноября 2020, 23:55
|
20 ноября 2020, 06:10
|
18 ноября 2020, 18:25
|
20 ноября 2020, 06:10
|
22 ноября 2020, 16:50