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Роскомнадзор возбудил дело против Google

23 ноября 2020, 22:10  •  78 • Политика
Фото: Armin Durgut/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В ведомстве считают, что компания показывает в своей выдаче запрещенные в РФ материалы
Против компании Google LLC в России возбудили административное производство. Инициатором дела оказалась Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Все дело в том, что компания не выполнила требования законодательства России – в поисковой выдачи страницы все еще отображаются порталы с запрещенной в нашей стране информации.
До этого эксперты обнаружили, что выдача поисковика содержит данные об интернет-ресурсах, доступ к которым на территории РФ получить нельзя.
Так, например, эти порталы распространяют суицидальный контент, а также порнографический и экстремистский. Из-за сложившейся ситуации Роскомнадзором был составлен акт о том, что компания не стерла из поисковика запрещенную информацию. Так как Google своих возражений по этому поводу не предоставила, то и было возбуждено административное производство по статье "Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы".
Роскомнадзор указывает на то, что из выдачи поисковика не исчезает до 30% вредного контента. Ведомство же контролирует, чтобы Google не нарушала законы РФ.

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