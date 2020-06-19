Роскомнадзор устроил с Telegram "брачный танец" - Кононенко

Павел Дуров и Роскомнадзор устроили "брачный танец" вокруг вопроса о разблокировке Telegram. Об этом телеканалу "360" заявил журналист Максим Кононенко.

Ранее стало известно о том, что надзорное ведомство решило снять ограничения на работу Telegram в России. Решение принималось по согласованию с Генеральной прокуратурой.

Кононенко уверен, что перед этим была разыграна игра. Так, 18 июня также стало известно о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта об отмене решения о блокировке мессенджера, который является официальным инструментом властей по информированию населения.

"После чего Дуров написал, что мы приветствуем это предложение, и мы столько постов заблокировали, с террористами боремся, после чего Роскомнадзор снимает свои ограничения. Безусловно, это такой брачный танец, что за ним стоит, я не знаю", - добавил он.

В решении суда о блокировке говорится о том, что доступ к Telegram будет закрыт до тех плор, пока администрация не предоставит ФСБ ключи шифрования. Однако у Дурова их не было, ибо в приватных чатах используется сквозное шифрование, когда все ключи формируются на стороне абонентов.

В РКН могли решить, что им достаточно доступа только к неприватным чатам. Или Дуров убрал сквозное шифрование и не афиширует этого.

Как считают специалисты по информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Варской, отмена блокировки никак не скажется на пользователях Telegram, ибо запрет не работал. Кроме того, мессенджер никогда не был сверхзащищённым приложением, и возможность взломать его оставалась.

"Отмена блокировки - это временная мера, связанная с тем, чтобы дать людям свободы", - заявил Ura.ru Варской.