Роскомнадзор: украинский сайт удалил оскорбляющий гимн России контент

Сайт украинского журнала «Новое время» удалил материалы, которые оскорбляли государственный гимн России. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

«По требованию Роскомнадзора администрация nv.ua удалила материалы, в неприличной форме оскорбляющие государственный гимн Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве заявили о блокировке в России двух сайтов, которые содержали оскорбляющий российский гимн контент.

22 августа Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке сайтов с личными данными россиян.