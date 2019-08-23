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Роскомнадзор: украинский сайт удалил оскорбляющий гимн России контент
23 августа 2019, 15:24 • 66 • Украина
Сайт украинского журнала «Новое время» удалил материалы, которые оскорбляли государственный гимн России. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
© pixabay.com
«По требованию Роскомнадзора администрация nv.ua удалила материалы, в неприличной форме оскорбляющие государственный гимн Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве заявили о блокировке в России двух сайтов, которые содержали оскорбляющий российский гимн контент.
22 августа Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке сайтов с личными данными россиян.
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