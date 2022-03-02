Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановк...
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зелен...
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже п...
Главная / Политика

Роскомнадзор пригрозил "Википедии": За фейки будет бан

02 марта 2022, 00:05  •  49 • Политика
Роскомнадзор пригрозил русской "Википедии" блокировкой. В надзорном органе предупредили, что за распространение фейков электронная энциклопедия может попасть под бан.
Об этом сообщает русская "Википедия" в своём Twitter-аккаунте. Там утверждается, что Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры о возможной блокировке ресурса. Поводом стало появление на сайте "Википедии" статьи про русскую военную операцию на Украине. Надзорный орган полагает, что в материале содержится фейковая информация, вводящая людей в заблуждение.
Отметим, что во вторник за фейки отключены от эфира радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь"*. Их обвиняют в распространении заведомо ложной информации о военной операции России. Главред "Эха" Алексей Венедиктов уже заявил, что редакция будет оспаривать данное решение в суде.
* Телеканал "Дождь" - включён в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


49
Источник
Похожие новости
01 марта 2022, 20:50
Клишас раскрыл детали санкционного «ответа» на рестрикции Запада
01 марта 2022, 22:05
"Эхо" отключили от эфира. Радиостанция грозит судом
01 марта 2022, 22:05
Оператор "Северного потока - 2" объявил о банкротстве из-за санкций США - СМИ
01 марта 2022, 22:05
"Об этом знают даже школьники": Минобороны Белоруссии пристыдил Киев за фейк о "танковой армии"
01 марта 2022, 22:05
"Не останется без ответа": МИД России предупредил о последствиях за высылку 12 дипломатов
01 марта 2022, 20:50
В СФ раскритиковали решение США выслать 12 российских дипломатов при ООН
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2022, 10:45
Роскосмос наносит двойной ответный удар за санкции
23 февраля 2022, 02:50
Прямо под окнами посольства США: Москва наглядно показала, что своих не бросает
26 февраля 2022, 16:35
России готовили биоистребление? Вскрыты факты об американских лабораториях в Киеве и Одессе
24 февраля 2022, 15:00
Русский флаг взвился в Херсонской области Украины
24 февраля 2022, 22:35
Кто согласен с "убийством русских". В список попали популярные певцы и блогеры
25 февраля 2022, 02:05
Ночь на холодном граните: Харьковчане спрятались в метро от своей же армии
01 марта 2022, 10:55
Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.