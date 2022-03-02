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Роскомнадзор пригрозил "Википедии": За фейки будет бан
02 марта 2022, 00:05 • 49 • Политика
Роскомнадзор пригрозил русской "Википедии" блокировкой. В надзорном органе предупредили, что за распространение фейков электронная энциклопедия может попасть под бан.
Об этом сообщает русская "Википедия" в своём Twitter-аккаунте. Там утверждается, что Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры о возможной блокировке ресурса. Поводом стало появление на сайте "Википедии" статьи про русскую военную операцию на Украине. Надзорный орган полагает, что в материале содержится фейковая информация, вводящая людей в заблуждение.
Отметим, что во вторник за фейки отключены от эфира радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь"*. Их обвиняют в распространении заведомо ложной информации о военной операции России. Главред "Эха" Алексей Венедиктов уже заявил, что редакция будет оспаривать данное решение в суде.
* Телеканал "Дождь" - включён в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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