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Роскомнадзор предупредил IT-компании о санкциях по закону о "приземлении"

29 декабря 2021, 16:35  •  51 • Политика
С 1 января 2022 года в России вступает в действие закон о "приземлении" IT-компаний. Роскомнадзор рассказал о ситуации с иностранными сервисами.
Ни одна иностранная digital-компания пока не выполнила требования закона о "приземлении" в России, отметили в Роскомнадзоре.
В ведомстве отметили, что ни один зарубежный интернет-сервис до сих пор не зарегистрировал личный кабинет на сайте ведомства, что предписывают положения закона. Также не создано специальных форм для связи с пользователями сервисов в России.
Нормы закона, требующие от digital-компаний открытия в России "офисов, уполномоченных взаимодействовать с гражданами и органами власти", вступают в действие с 1 января 2022 года.
При этом Роскомнадзор готов дать время на выполнение формальностей с компаниями, которые находятся в диалоге с федеральным ведомством, рассказал "Известиям" замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. При этом не названы сроки этого переходного периода, а также перечень таких компаний. Субботин подчеркнул, что ведомство не намерено с 1 января сразу применять меры против нарушителей, однако "с 1 января мы задумаемся об их принятии. Решающим фактором будет диалог с самой интернет-компанией".
При этом за несоблюдение закона к IТ-компаниям могут применить экономические санкции: запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денежных средств. Возможны и меры воздействия технического характера. Роскомнадзор наладил по данному вопросу кооперацию с ФАС и ФНС.

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