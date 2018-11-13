Роскомнадзор предложил наказывать сайты-нарушители штрафами

Штрафы могли бы стать альтернативой блокировке сайтов, обвиненных в нарушении российского законодательства. С таким предложением выступил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

При этом, отметил руководитель ведомства-регулятора, подобные штрафы могли бы быть как простыми, так и оборотными, то есть рассчитываться из доли всего денежного оборота той или иной компании-нарушителя. Он также добавил, что штрафы могли бы накладываться именно за «повторные, повторяющиеся нарушения».

Разумеется, штрафы могут рассматриваться как альтернатива блокировке, когда речь идет лишь о тех нарушениях, «которые не являются вопиющими». По словам Александра Жарова, к числу вопиющих нарушений, которые может совершить тот или иной интернет-ресурс, следует относить пропаганду экстремизма и насилия, а также распространение детской порнографии и наркотиков.