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Роскомнадзор предложил наказывать сайты-нарушители штрафами
13 ноября 2018, 16:24 • 58 • Политика
Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил вместо блокировки наказывать интернет-ресурсы, нарушающие отечественное законодательство, административными и оборотными штрафами.
Штрафы могли бы стать альтернативой блокировке сайтов, обвиненных в нарушении российского законодательства. С таким предложением выступил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
При этом, отметил руководитель ведомства-регулятора, подобные штрафы могли бы быть как простыми, так и оборотными, то есть рассчитываться из доли всего денежного оборота той или иной компании-нарушителя. Он также добавил, что штрафы могли бы накладываться именно за «повторные, повторяющиеся нарушения».
Разумеется, штрафы могут рассматриваться как альтернатива блокировке, когда речь идет лишь о тех нарушениях, «которые не являются вопиющими». По словам Александра Жарова, к числу вопиющих нарушений, которые может совершить тот или иной интернет-ресурс, следует относить пропаганду экстремизма и насилия, а также распространение детской порнографии и наркотиков.
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