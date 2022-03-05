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Роскомнадзор поставил ультиматум Apple из-за Минобороны России: Явное неуважение государству
05 марта 2022, 00:30 • 30 • Политика
Роскомнадзор потребовал от американcкой компании Apple убрать оскорбительное название Минобороны России.
Роскомнадзор потребовал от компании Apple "незамедлительно изменить наименование государственного органа в картографическом сервисе Apple Maps на официальное".
Ранее СМИ сообщили, что в картах устройств Apple вне пределов России название Министерства обороны России отображается как "министерство фашизма".
В требовании ведомства к компании подчёркивается, что оскорбительное название Минобороны России на картах Apple Maps нарушает требование закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Оскорбительное переименование в картах названия выражает "явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в России".
В сообщении Роскомнадзора подчёркивается, что на территории России название Минобороны России отображается верно, однако "в других странах компания так и не изменила написание на корректное. В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России".
Как сообщал Царьград, ранее компания Apple заявила о приостановке продаж всей своей продукции в России, а также ограничила работу своих сервисов на территории нашей страны.
Россия в составе СССР в 1945 году стала победителем фашизма, одержав Победу в Великой Отечественной войне в составе антигитлеровской коалиции. Потери России в Великой Отечественной войне составили 27 млн человек.
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