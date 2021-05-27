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Роскомнадзор объяснил важность управы на Google

27 мая 2021, 02:20  •  40 • Политика
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Андрей Липов объяснил важность управы на Goolge. Он рассказал, какие методы применяются и почему их пока достаточно.
Нарушение законодательства России приводит компанию Google к административным штрафам. В Роскомнадзоре считают, что на данный момент эта мера воздействия оптимальна.
"На сегодняшний день мы считаем, что пока штрафов достаточно", - произнёс Липов.
Он объяснил, что такие санкции позволяют дифференцировать ответственность. Показателем результата является реакция людей. Когда компанию наказывают рублём, её сотрудники реагируют определённым образом.
"У сотрудников появляется свой внутренний KPI ответственности, и это работает", - уверен руководитель ведомства.
При общении с журналистами он добавил, что штрафы повысили эффективность работы компаний и в России. Руководство стало интересоваться у менеджеров, почему организация оштрафована.
В случае с Google пока будут штрафы, но санкции могут и измениться. Всё будет зависеть от того, насколько компания выполняет требования законодательства России.

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