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Роскомнадзор напомнил о штрафе до 5 млн рублей за распространение фейков
24 февраля 2022, 15:00 • 109 • Политика
РКН потребовал от СМИ использовать данные официальных источников в России об операции в Донбассе.
Роскомнадзор опубликовал обращение к средствам массовой информации России, освещающим сегодня спецоперацию на Украине. Сведения следует брать только из официальных источников, говорится в сообщении РКН.
Специалисты службы отмечают рост числа фейков о спецоперации и призывают не тиражировать непроверенную информацию.
Также отмечается, что распространение заведомо ложной информации карается штрафами согласно статье 13.15 КоАП России. Сумма штрафа может составить до 5 млн рублей:
Напомним, сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России в Донбассе. Позже в Минобороны России сообщили, что удары наносятся только по военным объектам Украины. Более того, сложившие оружие военные вне опасности, равно как и гражданское население.
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