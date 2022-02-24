Роскомнадзор напомнил о штрафе до 5 млн рублей за распространение фейков

РКН потребовал от СМИ использовать данные официальных источников в России об операции в Донбассе.

Роскомнадзор опубликовал обращение к средствам массовой информации России, освещающим сегодня спецоперацию на Украине. Сведения следует брать только из официальных источников, говорится в сообщении РКН.

Специалисты службы отмечают рост числа фейков о спецоперации и призывают не тиражировать непроверенную информацию.

Также отмечается, что распространение заведомо ложной информации карается штрафами согласно статье 13.15 КоАП России. Сумма штрафа может составить до 5 млн рублей:

Распространение ложной информации в сети интернет повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора, - добавили также в РКН.

Напомним, сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России в Донбассе. Позже в Минобороны России сообщили, что удары наносятся только по военным объектам Украины. Более того, сложившие оружие военные вне опасности, равно как и гражданское население.