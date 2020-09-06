Рошаль заявил о спецгруппе: Рискнут ли немецкие врачи сказать правду о Навальном?

Национальная медицинская палата России обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для оценки причин подобного состояния российского блогера-оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.

Он отметил, что сейчас судьба Навального волнует очень многих людей. В связи с этим российские медики предложили немецким коллегам создать специальную группу экспертов, которая сможет установить истинную причину состояния Навального.

"Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу", - цитирует ТАСС слова доктора Рошаля.

Немецкая сторона пока не дала ответа.

Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время авиаперелёта из Томска в Москву. Самолёт с блогером-оппозиционером срочно посадили в Омске, где ему была оказана немедленная помощь. Затем, с разрешения Кремля, Навального перевезли в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". На этой неделе немецкие специалисты заявили, что оппозиционер был якобы отравлен ядом из группы "Новичок". Российские специалисты, два дня контактировавшие с Навальным и взявшие у него все возможные анализы, решительно отвергли вывод коллег из Германии.