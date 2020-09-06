Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая ново...
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валю...
Главная / Политика

Рошаль заявил о спецгруппе: Рискнут ли немецкие врачи сказать правду о Навальном?

06 сентября 2020, 05:35  •  255 • Политика
Российские врачи предложили немецким коллегам создать совместную группу, чтобы проанализировать причины тяжёлого состояния Навального, сообщил доктор Рошаль. "Судьба Навального волнует многих", - отметил он.
Национальная медицинская палата России обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для оценки причин подобного состояния российского блогера-оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.
Он отметил, что сейчас судьба Навального волнует очень многих людей. В связи с этим российские медики предложили немецким коллегам создать специальную группу экспертов, которая сможет установить истинную причину состояния Навального.
"Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу", - цитирует ТАСС слова доктора Рошаля.
Немецкая сторона пока не дала ответа.
Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время авиаперелёта из Томска в Москву. Самолёт с блогером-оппозиционером срочно посадили в Омске, где ему была оказана немедленная помощь. Затем, с разрешения Кремля, Навального перевезли в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". На этой неделе немецкие специалисты заявили, что оппозиционер был якобы отравлен ядом из группы "Новичок". Российские специалисты, два дня контактировавшие с Навальным и взявшие у него все возможные анализы, решительно отвергли вывод коллег из Германии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



255
Источник
Похожие новости
05 сентября 2020, 21:20
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
05 сентября 2020, 23:10
Дерзкий финт ВВС США у границ России взбесил даже американцев: "Прекратите провоцировать медведя!"
05 сентября 2020, 23:10
Белорусская "демократия" в миллионах долларов: Рассекречены "партнёры" USAID
05 сентября 2020, 23:10
Кто на очереди после Навального? Политолог назвал имя следующего на место "бьюти-блогера"
06 сентября 2020, 02:50
"Навальный уже гуляет по ночным клубам Берлина"? Жириновский назвал единственную причину провокации
06 сентября 2020, 01:00
Кто открыл "ящик Пандоры" для русских? Бояков подсказал оригинальную версию вымирания России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2020, 20:20
Русские веками хозяйничают, и тут мы: Финт ВВС США над Чёрным морем не поняли даже американцы
01 сентября 2020, 11:55
Почему Саакашвили бежит из Украины: Осенью готовится кровавый переворот
31 августа 2020, 10:15
"Пока не принесёте голову Зеленского": Все явки и пароли бригады ВСУ проданы предателем
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
30 августа 2020, 19:35
Украину продали частной компании в США: телеведущая сделала заявление
02 сентября 2020, 18:10
«За державу обидно»: голодающий Горбунов дорвался до французской кухни
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.