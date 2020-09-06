|
Рошаль заявил о спецгруппе: Рискнут ли немецкие врачи сказать правду о Навальном?
06 сентября 2020, 05:35 • 255 • Политика
Российские врачи предложили немецким коллегам создать совместную группу, чтобы проанализировать причины тяжёлого состояния Навального, сообщил доктор Рошаль. "Судьба Навального волнует многих", - отметил он.
Национальная медицинская палата России обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для оценки причин подобного состояния российского блогера-оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.
Он отметил, что сейчас судьба Навального волнует очень многих людей. В связи с этим российские медики предложили немецким коллегам создать специальную группу экспертов, которая сможет установить истинную причину состояния Навального.
Немецкая сторона пока не дала ответа.
Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время авиаперелёта из Томска в Москву. Самолёт с блогером-оппозиционером срочно посадили в Омске, где ему была оказана немедленная помощь. Затем, с разрешения Кремля, Навального перевезли в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". На этой неделе немецкие специалисты заявили, что оппозиционер был якобы отравлен ядом из группы "Новичок". Российские специалисты, два дня контактировавшие с Навальным и взявшие у него все возможные анализы, решительно отвергли вывод коллег из Германии.
255
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 августа 2020, 20:20
|
01 сентября 2020, 11:55
|
31 августа 2020, 10:15
|
01 сентября 2020, 01:50
|
04 сентября 2020, 04:05
|
30 августа 2020, 19:35
|
02 сентября 2020, 18:10