Рошаль помиловал соратника Навального: "Считаю это ниже своего достоинства"

Следственный комитет России начал проверять высказывание Владимира Милова о Леониде Рошале. На своей странице в Twitter соратник Алексея Навального обозвал детского хирурга "доктором Менгеле", а на видео пошёл ещё дальше и назвал заслуженного врача "преступником". Этого оказалось более чем достаточно для начала проверки.

Рошаль поблагодарил за поддержку всех, кто вступился за его честь, но отметил, что не собирается подавать на Милова в суд. По словам детского хирурга, он считает, что реагировать на подобные выпады - это ниже его достоинства.

Я благодарю сотни тысяч тех, кто прочитал мой твит. Я благодарен и тем, кто по зову сердца выступил в мою защиту. Вместе с тем, никого защищать себя не просил и просить не буду. Как и не буду подавать в суд. Считаю это ниже своего достоинства, - написал Рошаль на своей странице в Twitter.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Навального и его соратников ловят за язык. Ранее "борец с режимом" проиграл суд предприятию "Московский школьник", которое оклеветал в одном из своих псевдорасследований. Также незаконченным остался суд за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны.