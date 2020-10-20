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Рошаль ответил на предложение Пригожина засудить "навальнят": "Бог простит"

20 октября 2020, 16:40  •  125 • Политика
Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль ответил на предложение бизнесмена Евгения Пригожина засудить оскорбивших его "навальнят". "Пусть Бог их простит", - отметил Рошаль.
Ранее Пригожин заявил, что готов предоставить оскорблённому доктору своих юристов. Пригожина возмутило поведение Навального. Он напомнил, что именно русские врачи спасли блогеру жизнь. Добавим, что Следственный комитет России начал проверять высказывание Владимира Милова о Леониде Рошале. На своей странице в Twitter соратник Алексея Навального обозвал детского хирурга "доктором Менгеле", а на видео пошёл ещё дальше: он сказал о заслуженном враче "преступник".
В свою очередь Рошаль поблагодарил Пригожина за желание помочь в суде с иском к Навальному и его соратникам.
"Я уже писал и повторяю, что считаю ниже своего достоинства судиться со всеми, кто оскорбил меня", - написал Рошаль в своём Twitter.
"В суды не подавал и подавать не буду, - отметил он. - Пусть это останется на их совести и пусть Бог простит их".
Пригожин в ответ поблагодарил Рошаля и заявил, что в любом случае готов поддержать или оказать заслуженному врачу необходимую помощь.

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