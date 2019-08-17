Росгвардия ждет в гости девочку, написавшую стих о «папе-омоновце» с «руками в крови»

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин в разговоре с "Комсомольской правдой" отметил, что его ведомство хотя и пригласило через соцсети девочку-поэтессу в гости, но не собирается специально искать автора стихотворения про сотрудника ОМОНа, которое появилось в Instagram.

- Если верить соцсетям, то в Башкирии действительно есть начинающая поэтесса Арина Исхакова, которая слагает стихотворения о романтике, любви, взаимоотношениях мальчиков и девочек. Мы воспользовались тем же каналом связи, и заявили в интернете, что приглашаем Арину с родителями посетить отряд ОМОНа в Уфе, чтобы они могли убедиться в том, что сотрудники этого подразделения - люди, которые с честью и достоинством защищают покой наших граждан, - предложил генерал-майор Росгвардии.

- Ответ прозвучал?

- Нет, и нет даже уверенности в том, что это стихотворение написал подросток. Слышал, что местные журналисты поговорили с ее отцом и тот хоть и подтвердил авторство дочери, при этом не дал ответ по поводу посещения дочерью местного подразделения ОМОНа.

Само стихотворение оставляет двоякое впечатление. Оно небольшое.

Его Арина опубликовала в своем блоге несколько дней назад, а заметили его когда появилось видео, где девочка сама читает стихи под видеоряд, в котором силовики на улицах задерживают митингующих:

Вот оно:

"Мой папа приходит домой, у него руки в крови…

В глазах одни страх и боль, у нас нет ничего впереди.

Говорит, ему нужно бить, выжимая свободу из нас,

Выжигая желание любить. Говорит, что это приказ.

И если я буду напротив, а в ухо мне выдадут "Фас!",

Я ничего не оставлю от милых мне губ и глаз.

И передай своей маме - я правда ее любил.

"Любить" не заложено в новой программе,

Я это чувство в себе подавил.

Сердце застыло - камень.

В глазах холодеет он.

Мама, что будет с нами?

На папе надпись "ОМОН".

Мне самому неоднократно приходилось бывать в Московском ОМОНе. Так вот... все те психологические страдания, которые так натуралистично описал автор стихотворения совсем не про тех суровых мужчин, которые там служат. Заметив этот ролик в сети сотрудники Росгвардии уже заподозрили, что это "пример низкого и подлого использования детей и подростков политтехнологами".

- Да с такой неуверенностью в себе ни один из бойцов не пройдет психолога и целый лабиринт тестов при поступлении в ОМОН, - удивляется один из бывших сотрудников прославленного подразделения, который на условиях анонимности согласился ответить на вопросы "КП".

- А вот к таким митингам вы как готовитесь, предупреждаете близких? Свою дочку не боитесь встретить среди несогласных?

- Дочка у меня утром готовит, потом ведет брата в детсад, а после школы делает с ним уроки. А во время каникул дети летнем лагере. Но о митингах близких предупреждаем, мало ли какая провокация там может произойти.

- Каково это - разгонять женщин и студентов?

- Скучно. Это как для здорового человека утренняя зарядка, которую делать никто не любит, но приходится. Есть охотничий азарт, когда в горах на вооруженных террористов или бандитов к обрыву прижимаешь, заложников освобождаешь. У нас через это почти все прошли, у каждого в шкафу китель с боевыми орденами и медалями. Они, кстати, на любом суде дают право на снисхождение. Даже если боец кому-то морду начистил. И нечего удивляться, когда на оскорбление или плевок в лицо у таких боевых ребят возникает желание жестко ответить. Они, конечно, сдерживаются. Но злить и испытывать их выдержку лучше не надо. Не советую.

Кстати, мне не раз приходилось общаться с офицерами столичного ОМОНа, которые перебрались в Москву из подразделений уничтоженного майданом украинского "Беркута". Они тоже вспоминали подобные исповеди "жен офицеров", оскорбления и угрозы, которые сыпались в адрес их семей на Украине. Все их интервью - калька с действий сегодняшних радикальных уличных и интернет - активистов в России.

- То, что случилось на украинском майдане, в России не пройдет. Мы этого не допустим. У российских ОМОНовцев есть хорошая "прививка", переданная от иностранных коллег, которых однажды предали, а потом заставили поверить в то, что они "жертвы приказов", что они "выжимают чью-то свободу". Чем все это тогда закончилось на Украине мы хорошо помним, и до сих пор наблюдаем, - подчеркнул в разговоре со спецкором "Комсомолки" Валерий Грибакин.

А пока мы говорили с представителем Росгвардии, в сети появился стишок сына омоновца - матери, где он рассказывает, как провел лето, избивая несогласных в Москве...