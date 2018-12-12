Росгвардия закупит современные бронемашины для борьбы с террором

"Подведомственная Виктору Золотову Росгвардия собирается за 200 миллионов рублей приобрести 15 бронеавтомобилей "УРАЛ-432 009−0020−73", о чем извещает тендер, появившийся на портале госзакупок", - сообщают новости на страницах либеральных сайтов.

Издания приводят слова инженера, который хвалит продукцию, и отмечает, что бронемашины не берут пули террористов и они одинаково хорошо справляются с колейностью грунтовой дороги и протестными мероприятиями. Однако в Росгвардии с такой трактовкой осуществляемых закупок не согласны.

"В связи с тем, что некоторые средства массовой информации дают разное толкование предназначения и тактико-технических характеристик 15 бронеавтомобилей "Урал-432009-0020-73", закупаемых Федеральной службой войск национальной гвардии, пресс-служба Росгвардии разъясняет, что эти машины предназначены исключительно для перевозки личного состава, защиты военнослужащих и сотрудников от стрелкового оружия и осколков взрывных устройств. Никакие дополнительные специальные средства, кроме бронекапсулы, на этих автомобилях не установлены. Закупаемые машины будут направлены в Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии для выполнения служебно-боевых задач, в том числе и по борьбе с терроризмом", - успокоил корреспондента "Комсомолки" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В общем, страшится нормальным людям "Уралов" не стоит. А вот всем остальным лучше знать, что в каждой такой бронекапсуле сидит 18 отлично экипированных бойцов спецназа, которые могут быть страшнее любой машины.