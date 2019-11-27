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Росгвардия взяла под охрану железнодорожные пути Керченского моста

27 ноября 2019, 16:54  •  164 • В России

Генерал армии Виктор Золотов совершил рабочую поездку в Керчь, где проверил готовность морских подразделений ведомства к выполнению задач по охране объектов в акватории Керченского пролива и вручил Боевое знамя отдельной бригаде особого назначения Южного округа.

- Бригада выступает ключевым звеном в формируемой системе обеспечения безопасности Крымского моста, который стал самым крупномасштабным инфраструктурным проектом, реализованным за последние годы в нашей стране. Руководство страны доверило войскам национальной гвардии почетную миссию координации обеспечения безопасности этого прорывного проекта одновременно на суше, в воздухе и на водной акватории, - заявил Золотов перед строем.

Как выяснилось, новый мост это не только транспортная артерия: оказывается, по дну пролива, чуть южнее Крымского моста, проложены две нитки газопровода длиной 16 километров.

- Подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии с 1 октября приняты под защиту узловые объекты магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Реализуются меры по обеспечению безопасности железнодорожного моста и подходов к нему, – подчеркнул также главнокомандующий войсками национальной гвардии России.

Виктор Золотов совершил рабочую поездку в КерчьФото: Предоставлено Росгвардией

Во время проведения совещания межведомственной рабочей группы Виктор Золотов поздравил главу Республики Крым Сергея Аксенова с Днем рождения и пожелал ему здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

После завершения торжественных мероприятий главнокомандующий войсками национальной гвардии России ознакомился с ходом развертывания Объединенного координационного центра, проверил организацию несения службы морских подразделений отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии России, а также провел смотр морской техники при выходе в районы выполнения задачи.

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