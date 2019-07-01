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Росгвардия меняет заместителей директора

01 июля 2019, 15:09  •  96 • В России

Сразу два ключевых заместителя директора Росгвардии покидают свои посты. Говорят, что так совпало.

"Рапорта об отставке написали первый заместитель директора (отвечал за боевые подразделения) генерал-полковник Сергей Меликов, и еще один замдиректор силового ведомства (по тылу) - генерал-лейтенант Сергей Милейко", - сообщили "Комсомолке" в правоохранительных структурах.

Оба генерала прошли все ступени службы во внутренних войсках МВД России, были в длительных командировках на Северном Кавказе, награждены боевыми медалями и орденами. На их должности, как стало известно "КП", назначат "перспективных офицеров, которые займутся дальнейшим развитием подразделений ведомства". Говорят, что кадровые ротации в разных подразделениях ведомства не связаны между собой.

"Так совпало: кто-то уходит по здоровью, кто-то по достижению максимального срока службы. В указ президента России Владимира Путина одновременно включили несколько кадровых решений, которые он подписал. Это обычная практика", - пояснил "КП" источник.

Этим же указом освобожден от занимаемой должности начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-лейтенант полиции Леонид Веденов. Он ушел со своей должности по достижению максимального срока службы. Отметим, обновление кадрового состава ведомства началось не сегодня: в июне свой пост оставил заместитель директора Росгвардии, статс-секретарь Сергей Захаркин. На его должность назначен бывший замминистра юстиции России Олег Плохой.

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