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Росгвардия: Крымский мост в полной безопасности. Любые провокации Украины будут жестко пресечены

04 мая 2018, 21:24  •  77 • В России

Силовики, охраняющие Крымский мост, готовы к любым провокациям со стороны украинских националистов - россиянам не стоит опасаться за свою безопасность.

Как сообщалось, лидер группировки "Организация украинских националистов" (ОУН, террористическая организация, запрещена в РФ) Николай Коханивский заявил, что вместе со своими товарищами якобы сделает все возможное, чтобы сорвать намеченное на вторую половину мая открытие моста. В частности, Коханивский пообещал... растянуть на мосту какой-нибудь провокационный антироссийский плакат.

- Охрану Крымского моста обеспечивают Пограничная служба, подразделения Росгвардии и ФСБ. Заявления о подобных провокациях постоянно мониторятся, на них реагируют. Опасаться не нужно, любые провокации на Крымском мосту будут пресечены. Крымский мост и его пользователи в полной безопасности, - рассказал "КП-Крым" пресс-секретарь крымского подразделения Росгвардии Владимир Попов .

Стоит отметить, что со стороны националистических организаций Незалежной периодически посылаются угрозы совершить различные диверсии на Крымском мосту. То его планировали взорвать, то подпилить опоры, однако все это, к счастью, остается только на словах, а диверсанты отправляются на скамью подсудимых.

СПРАВКА "КП"

Крымский мост станет самым длинным в России. Его протяженность – 19 километров. Строительство ведется круглосуточно.

На объекте работают более 10 тысяч строителей и свыше 1,5 тысяч инженерно-технических работников. Строительство ведут более 30 мостоотрядов, основная кооперация стройки – почти 220 предприятий со всей России.

Морская операция по установке судоходных арочных пролетов – ключевой этап строительства моста. Железнодорожная арка была поднята на опоры в августе 2017 года.

Движение по автомобильной части Крымского моста будет запущено во второй половине мая 2018 года, по железнодорожной – в 2019 году.

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