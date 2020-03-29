Росгвардия и её враги • 125 • Аналитика

Враги народа

Есть ряд причин, почему я захотел написать именно на эту тему.



Первая: сам отслужил во внутренних войсках МВД России двадцать лет (от курсанта военного училища до командира взвода и до заместителя командира полка).







Вторая: почти полное отсутствие на сайте с названием «Военное обозрение» более-менее правдивых представлений о службе и задачах Росгвардии (почти половина личного состава Росгвардии – военнослужащие).



Третьей и самой главной причиной является желание хотя бы частично развеять непонятную мне какую-то звериную и иррациональную ненависть к военнослужащим данной структуры со стороны некоторых граждан, в том числе и из тех, кто пишет комментарии на этом сайте. Возможно, это случайные люди, а может, и вообще не люди. Я не знаю. Не уверен, что у меня получится убедить всех в необходимости существования Росгвардии, но попытаться стоит.



За последнее время на «ВО» прочитал несколько статей по теме Росгвардии и комментарии к ним, последняя статья была в день профессионального праздника Росгвардии. Так вот, около 20-25% из всех комментариев (точно не считал) можно ассоциировать с ядовитыми плевками в адрес военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Не знаю, в чём заключаются побудительные мотивы этих людей, какие личные обиды нанесла им Росгвардия, но считаю, что те индивидуумы, которые пытаются расшатать государство, в котором они живут, путём уничижения отдельных его институтов, причём не важно, «в тёмную» они этим занимаются или осознанно, являются именно врагами народа без кавычек, так как народу без государства вообще или со слабым государством выживать гораздо тяжелее.



Современный пример совершенно слабых государств: Сомали, Судан, Йемен и Ливия, отчасти и в меньшей степени: Сирия, Ливан и ряд других. Во всех этих странах простым людям живется очень несладко. Полностью не имеет своего государства такой многочисленный народ, как курды. Ими помыкают и используют в своих целях все, кому не лень. До 1948 года не было своего государства у евреев – вот они как раз очень бережно относятся к своей стране. Да и в России до середины 2000-х годов государство тоже было очень слабое – я думаю, все это помнят.



Для очень сильно недовольных властью и призывающих к её свержению насильственным путём, т. е. желающих устроить очередную «революцию достоинства», могу привести цитату одного из украинских политиков (фамилию не помню): «Если у вас в стране есть проблемы, устройте революцию — и вы поймете, что у вас в стране проблем не было». Достаточно интересно и злободневно выглядела одна из надписей на стене памяти Виктора Цоя в Санкт-Петербурге, а именно: «Витя, мы дождались перемен, если бы ты знал, ну его нафиг, такие перемены».



Мне могут возразить: нечего нам приводить в пример Украину, у нас так не будет, при этом внятно не объясняя, почему будет не так. А мне интересно, почему у нас должно быть по-другому. Так вот, могу сказать, что у нас в случае ослабления государства будет не так, как на Украине, у нас будет гораздо хуже, трагедия может случиться гораздо более кровавая, и на это есть много причин и чтобы их обсудить, нужна отдельная статья.



Мне непонятно, как у людей может вызывать ненависть инструмент, который будет применяться любой, повторяю, любой властью (если вы сами себя случайно ударите молотком по пальцам, вы будете ругать молоток или всё-таки свою личною неумелость?).



Может быть, кто-то думает, что если завтра к власти в нашей стране придут «прекраснодушные эльфы», они распустят Росгвардию, полицию, судебных приставов, службу исполнения наказаний и др., да и ещё сделают граждан страны всех и сразу богатыми, счастливыми и здоровыми? Так вот, могу убежденно заявить, что те, кто так думает – мягко говоря, очень наивные люди. Ничего подобного в ближайшее время не будет. Возможно будет незначительно меняться конфигурация, состав, название силовых структур (например, Росгвардию назовут каким-нибудь «Корпусом стражей революции достоинства» — шутка), что-либо ещё, но основные задачи будут прежними. Даже если какие-то структуры расформируют, то вновь создадут такие же с другим названием, либо полномочия и задачи передадут другим ведомствам. Да, кстати — богатыми, здоровыми и счастливыми тоже никого, кроме себя и своих близких, новые руководители не сделают. Те личности, кто позиционирует себя сегодня как лидеры протестов в России и заявляют, что они здесь власть, никаких эмоций, кроме отвращения и презрения, не вызывают.



Если кто-то думает, что «суперрасследователь» по фамилии, которая напоминает прозвище, – это личность независимая, то они ошибаются. Если не вдаваться в подробности, то можно просто сказать, что он является «сливным бачком» различных спецслужб, причем, возможно, как иностранных, так и российских. Именно это является причиной того, почему его пока не сажают на реальный срок, и часть информации, которую он позиционирует как результат своих расследований, является правдоподобной.



Мягкие методы

Далее про Росгвардию. Методы, применяемые её сотрудниками в ходе разгона митингов, если и отличаются от методов похожих органов в «цивилизованных странах», то только в сторону большей мягкости применения силы и специальных средств, а именно не используются водометы, резиновые пули и слезоточивый газ (хотя они есть в наличии). В странах «западной демократии» всё это используется в полной мере — кто сомневается, может посмотреть ролики на различных интернет-ресурсах.



Хотелось бы задать вопрос отдельным персонажам: в чём именно могут быть виноваты военнослужащие и сотрудники Росгвардии, особенно там, где речь идет о вопросах экономики и социальной справедливости. Сразу хочу сказать, что продажную, по их мнению, власть охраняет ФСО, а не Росгвардия.







Именно Росгвардию сам я по службе уже не застал, но по нынешней работе постоянно с контактирую с этой структурой и людьми, которые в ней служат, поэтому могу высказывать свое суждение не только про ВВ, но и про ВНГ (войска национальной гвардии), тем более что с сотрудниками ОМОН и СОБР разных регионов России ранее пересекался по службе довольно часто, особенно при выполнении задач на Северном Кавказе.



Только зачищали?

Мне было очень неприятно, когда во время обучения в Общевойсковой академии (бывшая ВА им. Фрунзе) на факультете пограничных и внутренних войск в конце девяностых один из преподавателей во время лекции спросил: «А есть ли среди присутствующих офицеры, имеющие звание Героя России, либо награждённые боевыми орденами?» И тут же сам ответил: «Откуда, вы же только зачищали». Если такое мнение было среди некоторых военных МО РФ в конце девяностых, то страшно себе представить, что могут себе понапридумывать сами себе гражданские люди, особенно с помощью «неполживых» журналистов или самоназначенных псевдоэкспертов-блогеров.



По своему личному опыту могу утверждать, что основную тяжесть боевых действий в Чечне, Дагестане и Ингушетии именно в качестве пехоты и спецподразделений несли на себе в большей степени воинские части оперативного назначения, воинские части и подразделения специального назначения и разведки внутренних войск, и ОМОН с СОБРом. От МО РФ в основном выделялись танковые, авиационные и артиллерийские воинские части и подразделения, а также подразделения спецназа ГРУ ГШ.



После новогоднего штурма Грозного в первую кампанию под командованием «гениального» генерала Грачёва П.С., командующим группировки войск в Чечне был назначен главком ВВ МВД России генерал армии Куликов А.С. и под его командованием были взяты все остальные города и занята вся территория ЧР практически без потерь со стороны федеральных сил. Затем командующим группировкой был назначен генерал-полковник Романов А.А., и он навел такой порядок, что к концу лета 1995 года по равнинной части ЧР могли передвигаться одиночные военные автомобили без сопровождения. Это не понравилось многим из числа тех, кому «война – мать родна», и в сентябре 1995 г. Романова А.А. взорвали на площади Минутка в Грозном, он до сих пор жив, но жизнью такое существование назвать трудно. Страшные мартовские годовщины



Справочно:



Всего за всю постсоветскую историю 201 военнослужащий и сотрудник Росгвардии (ВВ МВД) награжден званием Героя России. 148 военнослужащим и сотрудникам звание присвоено посмертно.



Война с собственным народом?

Ещё интересно, что некоторые люди, присутствующие на сайте, говорят об избыточности численности Росгвардии (около 350000 чел.) и сводят все её задачи только к «войне с собственным народом» и к действиям в составе понятных только им «заградотрядов».



Говоря про численность Росгвардии, можно сказать, что никаких дополнительных штатов не выделялось. Эти примерно 350000 человек и ранее были на службе, просто от МВД отрезали ВВ – около 180000, спецподразделения полиции (ОМОН, СОБР) – около 35000, вневедомственную охрану – около 130000, и ряд других более мелких и менее значимых подразделений (авиационные, лицензионно-разрешительные подразделения).



Из всех задач мирного и военного времени (они перечислены справочно в конце статьи) особенно можно выделить задачу территориальной обороны в угрожаемый период и в военное время.



Понятно, что военный конфликт с участием России, если он всё-таки произойдёт, а всё идёт именно к этому (особенно после завершения эпопеи с коронавирусом), вопрос только в месте, интенсивности и участниках, не будет похож на войны середины и конца 20 века, но кое-что может повториться. В частности, многие западные страны — члены НАТО достаточно большой упор делают на ведение диверсионно-террористической деятельности в тылу противника (то есть в нашем тылу).



Если кто не знает, то могу сообщить, что в военное время почти все воинские части МО РФ доукомплектовываются или вновь формируются и убывают из мест постоянной дислокации в соответствии с предназначением ближе к линии возможного соприкосновения с противником.



Все задачи территориальной обороны пока возлагаются на военных комиссаров в субъектах РФ и воинские части, вновь сформированные почти полностью из гражданских лиц (подразделения территориальной обороны). Кто-нибудь может с уверенностью сказать, что эти необученные подразделения смогут в угрожаемый период и в военное время качественно противостоять профессиональным диверсионно-разведывательным формированиям противника, таким, как группы СпН, отдельный полк СпН КМП, оперативный отряд СпН «Дельта», 75 полк «Рейнджерс» США, САС, СБС Великобритании и другим, менее известным подразделениям ВС стран НАТО, а также менее профессиональным, но не менее опасным террористическим группам? А вот воинские части оперативного назначения, отряды специального назначения войск национальной гвардии, ОМОН и СОБР управлений Росгвардии по субъектам РФ с данной задачей справятся гораздо более уверенно и качественно. Все они имеют высокую степень обученности, соответствующее вооружение и экипировку, а самое главное — громадный опыт борьбы с незаконными вооруженными формированиями и бандподпольем на Северном Кавказе.



Сейчас пока законодательно это не оформлено, но предварительно изучается возможность возложения задач не только участия, но и руководства организацией территориальной обороной на Росгвардию.



Конечно, найдутся и такие «товарищи», которые скажут, что в тылу Росгвардии делать особо нечего, по сравнению с действующими частями, они будут только проедать паёк, но это далеко не так. Эволюция танковой брони: вчера, сегодня, завтра



О деятельности по организации охраны тыла действующей армии во время Великой Отечественной войны Богомоловым В.О. написана очень хорошая художественная книга: «Момент истины» («В августе сорок четвертого»), в которой очень доходчиво с использованием реальных документов показана важность задач по охране тыла фронта, борьбе с ДРФ и бандподпольем.



Так вот, в ходе ВОВ задачи по охране тыла действующих войск, борьбе с ДРГ, бандподпольем, десантами противника выполняли войска НКВД с задачами, во многом сходными с нынешней Росгвардией.



Также соединения и воинские части НКВД принимали участие непосредственно в боевых действиях, а именно:



— в Брестской крепости сражались бойцы 132-го отдельного батальона войск НКВД. На стенах казармы батальона осталась известная всем надпись: «Я погибаю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41»;



— гарнизоны 9-й и 10-й дивизий войск НКВД по охране железнодорожных сооружений, охранявшие транспортные коммуникации на территории УССР, даже в окружении в глубоком тылу противника длительное время продолжали до последнего солдата оборонять объекты;



— в боях за Ленинград отличились пять дивизий и две бригады войск НКВД. Так, 21-я стрелковая дивизия войск НКВД защищала южные подступы к городу и в дальнейшем благодаря мужеству воинов дивизии стала 109-й Краснознаменной Ленинградской. 1-я стрелковая дивизия за особые отличия стала 46-й Лужской ордена Суворова 2 степени. 20-я стрелковая дивизия действовала на знаменитом «Невском пятачке», потеряла более половины личного состава, но не отступила;



— в обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск НКВД. В этот период отличились 2-й полк, отдельный танковый батальон, артбатарея, другие подразделения ОМСДОН им. Ф.Э. Дзержинского, 156-й полк по охране оружейного завода в Туле, ставший Краснознаменным;



— в батальонах 10-й стрелковой дивизии войск НКВД, удерживавшей оборонительные позиции в Сталинграде, оставалось по 10–15 чел., но последние 200 м до Волги враг так и не смог пройти. Это единственное соединение, удостоенное в тот период высшей награды Родины – ордена Ленина;



— с 1941 года войска НКВД сформировали и передали Народному комиссариату обороны СССР 15 стрелковых дивизий. Все дивизии отлично воевали, заслужили почетные наименования и награды, две из них стали гвардейскими;



— в 1943 году из пограничных и внутренних войск была сформирована и передана в состав Красной армии Отдельная армия войск НКВД. Она получила наименование 70-й армии и в составе Центрального фронта приняла «боевое крещение» в оборонительном сражении на Курской дуге;



— войска НКВД сыграли важную роль в развертывании партизанского движения, а так же готовили разведывательно-диверсионные отряды и группы для действий в тылу врага;



особый вклад в достижение победы внесли воины Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН). Здесь был собран цвет советского спорта, студенчества, лучшие разведчики страны. 25 военнослужащих бригады стали Героями Советского Союза;



— в завершающем периоде Великой Отечественной войны служебно-оперативная деятельность войск осуществлялась на значительной территории по фронту и в глубину, характеризовалась большой напряженностью и многочисленностью боевых столкновений. Так, только для очистки тыла 1-го Украинского фронта от банд Украинской повстанческой армии и остатков украинской дивизии СС «Галичина» в районе Рава-Русская в конце августа – начале сентября 1944 г. была проведена чекистско-войсковая операция на территории общей площадью более 3 600 кв. км. В ней принимали участие более 6 тыс. военнослужащих войск НКВД с артиллерией и бронетехникой;



— всего на завершающем этапе Великой Отечественной войны войска НКВД провели тысячи чекистско-войсковых (специальных) операций по борьбе с бандитизмом и националистическими формированиями в западных районах Советского Союза. Повей, ветер памяти Победы, на Украину!



За мужество и отвагу более 100 тыс. военнослужащих войск НКВД были награждены орденами и медалями. По последним данным, учтено 306 Героев Советского Союза, в том числе 4 дважды Героя, которые в различное время служили в войсках НКВД. 29 военнослужащих за совершенные подвиги зачислены навечно в списки воинских частей войск.



За доблесть и боевое мастерство 18 соединений и воинских частей войск НКВД отмечены государственными наградами или почетными наименованиями.



Не порицаете НКВД — не порицайте Росгвардию

Здесь на сайте, судя по многим комментариям, очень много почитателей генералиссимуса Сталина И.В. Я сам во многих вопросах отношусь к результатам его руководства нашей страной с почтением. Так почему тогда войска НКВД, которые выполняли задачи при Сталине, не порицают, а Росгвардию, выполняющую почти те же задачи, что и войска НКВД, в наше время называют «душителями свободы» и другими нехорошими эпитетами? Мне непонятно. Наверное, потому, что сейчас нет Сталина и соответствующего репрессивного аппарата, и поэтому можно говорить все, что угодно, и тебе за это ничего не будет. А еще всегда есть люди, недовольные любой властью, так называемые профессиональные революционеры, готовые всегда бороться за все хорошее против всего плохого.



Если сравнение с войсками НКВД некорректно в связи с тем, что это другая эпоха, другой социальный строй, то сравнение с «Беркутом» и внутренними войсками Украины периода Януковича напрашивается само собой.



Как там, т.е. на Украине, боевики ОУН-УПА (запрещена в России) из западных областей, скачущие, митингующие, основная масса журналистов и интернет-воинов относились к сотрудникам «Беркута», все помнят. Все адекватные люди в России сочувствовали сотрудникам «Беркута» и солдатам внутренних войск Украины на тот момент. Вспомните, как встречали сотрудников «Беркута» в Крыму – как героев. Так вот, Крымский «Беркут» сейчас — тоже подразделение Росгвардии.



Задам простой вопрос: кого лично из присутствующих на данном сайте побили дубинками или ещё чем-либо сотрудники Росгвардии? Вообще, процентов 70-80 высказываний в Интернете на различных форумах построены или на эмоциях, или на технологиях (т. н. методичках или с помощью различных программ-ботов, вбросов лживых статей), также существует много штампов, например «заградотряды», «война с собственным народом», «каратели», «опричники» и другие не менее обидные эпитеты. Каких-либо логических доводов очень мало – их практически нет.



Классика «цветных революций»

Классикой всех «цветных революций» считается, что необходимо заставить власть отказаться от законного права применять насилие против толпы, нарушающей установленные законы.



Если силовые органы перестанут выполнять свои обязанности по поддержанию порядка, то в стране наступит хаос, от которого в большей степени пострадает простой народ, за который как раз и ратуют сверхдемократичные оппозиционеры. По методикам украинского майдана, и не только украинского, в ходе проведения массовых протестов их организаторам нужны т. н. сакральные жертвы для повышения градуса протестных акций и решения других вопросов, необходимых для расшатывания государства и т.п., а жертвы возможны в том случае, когда власть ослаблена и не контролирует ситуацию.



Соглашусь с критиками: очень сильно подпортил мнение о Росгвардии её нынешний руководитель – генерал армии Золотов В.В., но ведь даже если заменить его на другого, более честного, грамотного и т. д., от этого задачи Росгвардии не изменятся и никуда не исчезнут.



Нельзя всё ведомство, где служат сотни тысяч человек, ассоциировать с одним человеком, обвинять всех в том, что их руководитель «вор», «негодяй» и т.д. Если следовать такой логике, то можно далеко зайти. Например, если кто-то из уважаемых читателей работает в организации, директора, которой посадили за педофилию, то он, этот сотрудник, — тоже педофил? То есть я хочу сказать, что командир полностью отвечает за своих подчинённых, а подчинённые за действия своего командира прямой ответственности не несут. Звёзды, полосы, восходящее солнце, гиперзвук и многообещающие планы



Вообще, это тема для отдельной статьи. Но если кратко, то ситуация сегодня чем-то напоминает конец 80-х – начало 90-х, только тогда усиленной травле подвергались армия и все офицеры, которые в ней на тот момент служили. В некоторых городах СССР (причём в РСФСР тоже) офицерам предписывалось ходить на службу и со службы в гражданской форме одежды. Сейчас пытаются травить не армию, а другие силовые структуры плюс поголовно всех чиновников. Не хочу развивать разные теории заговоров, но всё это выглядит как-то очень организованно и скоординированно.



Главное то, что до объединения в Росгвардию все подразделения, вошедшие в неё, выполняли те же самые задачи, что и сейчас, но такого возбуждения у либеральной общественности и у части странно ориентированной патриотической общественности не вызывали.



Понимаю, что данной статьей навлеку на себя «праведный гнев» отдельных граждан. Но есть надежда и на поддержку — иногда вижу на сайте комментарии от лиц, использующих в качестве аватара символику ВВ.



И ещё мне интересно, сколько человек в комментариях лично меня тоже назовут «одним из сторожевых псов олигархической власти», «слугой кровавого режима» и другими нехорошими словами. Сразу скажу — я на таких людей не обижаюсь, т. к. считаю, что служил, как бы пафосно это ни звучало, своей Родине и своему народу, а уж кто во время моей службы был у власти, я на своём уровне решать не мог.



Основные задачи и состав Росгвардии

Все изложенное в разделе легко найти в Интернете, но так как не все любят сами искать, я вынес данный раздел как справочный.



На войска национальной гвардии возлагается выполнение следующих задач:



1) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;



2) охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях;



3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;



4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции;



5) участие в территориальной обороне Российской Федерации;



6) оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации;



7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной и частной детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;



8) охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам;



9) обеспечение по решению президента Российской Федерации безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и иных лиц.



Состав войск национальной гвардии Российской Федерации:



1. Соединения, воинские части и организации ВНГ России, непосредственно подчинённые директору Росгвардии (например ОДОН им Ф.Э. Дзержинского).



2. Образовательные организации высшего образования ВНГ России.



3. Территориальные органы Росгвардии на межрегиональном уровне (центры специального назначения).



4. В составе округов войск национальной гвардии Российской Федерации:

— соединения, воинские части оперативного назначения (по структуре — те же мотострелки, только без тяжелого вооружения и ПВО);

— соединения, воинские части по охране важных государственных объектов (охрана ЗАТО, АЭС, некоторых военных заводов и т.д.);

— воинские части и подразделения специального назначения и разведывательные (отряды специального назначения, отдельные разведывательные батальоны); Капкан для авиации ВКС РФ или мнительность СМИ? Длинная рука Patriot PAC-2/3

— специальные моторизованные воинские части (находятся в процессе расформирования);

— учебные воинские части;

— авиационные воинские части;

— морские воинские части.



5. В составе территориальных органов Росгвардии на региональном уровне (главные управления, управления, отделы по субъектам Российской Федерации):



— ОМОН;

— СОБР;

— ФКГУ вневедомственной охраны ВНГ России (управления, отделы по субъектам Российской Федерации);

— другие подразделения.



Воинские формирования и организации ВНГ России окружного подчинения, а также территориальные органы Росгвардии на региональном уровне, дислоцируются по восьми округам войск национальной гвардии Российской Федерации:



1. Центральный Оршанско-Хинганский Краснознамённый округ войск национальной гвардии Российской Федерации.



2. Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии Российской Федерации.



3. Восточный округ войск национальной гвардии Российской Федерации.



4. Сибирский округ войск национальной гвардии Российской Федерации.



5. Уральский округ войск национальной гвардии Российской Федерации.



6. Приволжский округ войск национальной гвардии Российской Федерации.



7. Южный округ войск национальной гвардии Российской Федерации.



8. Северо-Западный ордена Красной Звезды округ войск национальной гвардии Российской Федерации.



(Данные из открытых источников.) Есть ряд причин, почему я захотел написать именно на эту тему.Первая: сам отслужил во внутренних войсках МВД России двадцать лет (от курсанта военного училища до командира взвода и до заместителя командира полка).Вторая: почти полное отсутствие на сайте с названием «Военное обозрение» более-менее правдивых представлений о службе и задачах Росгвардии (почти половина личного состава Росгвардии – военнослужащие).Третьей и самой главной причиной является желание хотя бы частично развеять непонятную мне какую-то звериную и иррациональную ненависть к военнослужащим данной структуры со стороны некоторых граждан, в том числе и из тех, кто пишет комментарии на этом сайте. Возможно, это случайные люди, а может, и вообще не люди. Я не знаю. Не уверен, что у меня получится убедить всех в необходимости существования Росгвардии, но попытаться стоит.За последнее время на «ВО» прочитал несколько статей по теме Росгвардии и комментарии к ним, последняя статья была в день профессионального праздника Росгвардии. Так вот, около 20-25% из всех комментариев (точно не считал) можно ассоциировать с ядовитыми плевками в адрес военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Не знаю, в чём заключаются побудительные мотивы этих людей, какие личные обиды нанесла им Росгвардия, но считаю, что те индивидуумы, которые пытаются расшатать государство, в котором они живут, путём уничижения отдельных его институтов, причём не важно, «в тёмную» они этим занимаются или осознанно, являются именно врагами народа без кавычек, так как народу без государства вообще или со слабым государством выживать гораздо тяжелее.Современный пример совершенно слабых государств: Сомали, Судан, Йемен и Ливия, отчасти и в меньшей степени: Сирия, Ливан и ряд других. Во всех этих странах простым людям живется очень несладко. Полностью не имеет своего государства такой многочисленный народ, как курды. Ими помыкают и используют в своих целях все, кому не лень. До 1948 года не было своего государства у евреев – вот они как раз очень бережно относятся к своей стране. Да и в России до середины 2000-х годов государство тоже было очень слабое – я думаю, все это помнят.Для очень сильно недовольных властью и призывающих к её свержению насильственным путём, т. е. желающих устроить очередную «революцию достоинства», могу привести цитату одного из украинских политиков (фамилию не помню): «Если у вас в стране есть проблемы, устройте революцию — и вы поймете, что у вас в стране проблем не было». Достаточно интересно и злободневно выглядела одна из надписей на стене памяти Виктора Цоя в Санкт-Петербурге, а именно: «Витя, мы дождались перемен, если бы ты знал, ну его нафиг, такие перемены».Мне могут возразить: нечего нам приводить в пример Украину, у нас так не будет, при этом внятно не объясняя, почему будет не так. А мне интересно, почему у нас должно быть по-другому. Так вот, могу сказать, что у нас в случае ослабления государства будет не так, как на Украине, у нас будет гораздо хуже, трагедия может случиться гораздо более кровавая, и на это есть много причин и чтобы их обсудить, нужна отдельная статья.Мне непонятно, как у людей может вызывать ненависть инструмент, который будет применяться любой, повторяю, любой властью (если вы сами себя случайно ударите молотком по пальцам, вы будете ругать молоток или всё-таки свою личною неумелость?).Может быть, кто-то думает, что если завтра к власти в нашей стране придут «прекраснодушные эльфы», они распустят Росгвардию, полицию, судебных приставов, службу исполнения наказаний и др., да и ещё сделают граждан страны всех и сразу богатыми, счастливыми и здоровыми? Так вот, могу убежденно заявить, что те, кто так думает – мягко говоря, очень наивные люди. Ничего подобного в ближайшее время не будет. Возможно будет незначительно меняться конфигурация, состав, название силовых структур (например, Росгвардию назовут каким-нибудь «Корпусом стражей революции достоинства» — шутка), что-либо ещё, но основные задачи будут прежними. Даже если какие-то структуры расформируют, то вновь создадут такие же с другим названием, либо полномочия и задачи передадут другим ведомствам. Да, кстати — богатыми, здоровыми и счастливыми тоже никого, кроме себя и своих близких, новые руководители не сделают. Те личности, кто позиционирует себя сегодня как лидеры протестов в России и заявляют, что они здесь власть, никаких эмоций, кроме отвращения и презрения, не вызывают.Если кто-то думает, что «суперрасследователь» по фамилии, которая напоминает прозвище, – это личность независимая, то они ошибаются. Если не вдаваться в подробности, то можно просто сказать, что он является «сливным бачком» различных спецслужб, причем, возможно, как иностранных, так и российских. Именно это является причиной того, почему его пока не сажают на реальный срок, и часть информации, которую он позиционирует как результат своих расследований, является правдоподобной.Далее про Росгвардию. Методы, применяемые её сотрудниками в ходе разгона митингов, если и отличаются от методов похожих органов в «цивилизованных странах», то только в сторону большей мягкости применения силы и специальных средств, а именно не используются водометы, резиновые пули и слезоточивый газ (хотя они есть в наличии). В странах «западной демократии» всё это используется в полной мере — кто сомневается, может посмотреть ролики на различных интернет-ресурсах.Хотелось бы задать вопрос отдельным персонажам: в чём именно могут быть виноваты военнослужащие и сотрудники Росгвардии, особенно там, где речь идет о вопросах экономики и социальной справедливости. Сразу хочу сказать, что продажную, по их мнению, власть охраняет ФСО, а не Росгвардия.Именно Росгвардию сам я по службе уже не застал, но по нынешней работе постоянно с контактирую с этой структурой и людьми, которые в ней служат, поэтому могу высказывать свое суждение не только про ВВ, но и про ВНГ (войска национальной гвардии), тем более что с сотрудниками ОМОН и СОБР разных регионов России ранее пересекался по службе довольно часто, особенно при выполнении задач на Северном Кавказе.Мне было очень неприятно, когда во время обучения в Общевойсковой академии (бывшая ВА им. Фрунзе) на факультете пограничных и внутренних войск в конце девяностых один из преподавателей во время лекции спросил: «А есть ли среди присутствующих офицеры, имеющие звание Героя России, либо награждённые боевыми орденами?» И тут же сам ответил: «Откуда, вы же только зачищали». Если такое мнение было среди некоторых военных МО РФ в конце девяностых, то страшно себе представить, что могут себе понапридумывать сами себе гражданские люди, особенно с помощью «неполживых» журналистов или самоназначенных псевдоэкспертов-блогеров.По своему личному опыту могу утверждать, что основную тяжесть боевых действий в Чечне, Дагестане и Ингушетии именно в качестве пехоты и спецподразделений несли на себе в большей степени воинские части оперативного назначения, воинские части и подразделения специального назначения и разведки внутренних войск, и ОМОН с СОБРом. От МО РФ в основном выделялись танковые, авиационные и артиллерийские воинские части и подразделения, а также подразделения спецназа ГРУ ГШ.После новогоднего штурма Грозного в первую кампанию под командованием «гениального» генерала Грачёва П.С., командующим группировки войск в Чечне был назначен главком ВВ МВД России генерал армии Куликов А.С. и под его командованием были взяты все остальные города и занята вся территория ЧР практически без потерь со стороны федеральных сил. Затем командующим группировкой был назначен генерал-полковник Романов А.А., и он навел такой порядок, что к концу лета 1995 года по равнинной части ЧР могли передвигаться одиночные военные автомобили без сопровождения. Это не понравилось многим из числа тех, кому «война – мать родна», и в сентябре 1995 г. Романова А.А. взорвали на площади Минутка в Грозном, он до сих пор жив, но жизнью такое существование назвать трудно.Справочно:Всего за всю постсоветскую историю 201 военнослужащий и сотрудник Росгвардии (ВВ МВД) награжден званием Героя России. 148 военнослужащим и сотрудникам звание присвоено посмертно.Ещё интересно, что некоторые люди, присутствующие на сайте, говорят об избыточности численности Росгвардии (около 350000 чел.) и сводят все её задачи только к «войне с собственным народом» и к действиям в составе понятных только им «заградотрядов».Говоря про численность Росгвардии, можно сказать, что никаких дополнительных штатов не выделялось. Эти примерно 350000 человек и ранее были на службе, просто от МВД отрезали ВВ – около 180000, спецподразделения полиции (ОМОН, СОБР) – около 35000, вневедомственную охрану – около 130000, и ряд других более мелких и менее значимых подразделений (авиационные, лицензионно-разрешительные подразделения).Из всех задач мирного и военного времени (они перечислены справочно в конце статьи) особенно можно выделить задачу территориальной обороны в угрожаемый период и в военное время.Понятно, что военный конфликт с участием России, если он всё-таки произойдёт, а всё идёт именно к этому (особенно после завершения эпопеи с коронавирусом), вопрос только в месте, интенсивности и участниках, не будет похож на войны середины и конца 20 века, но кое-что может повториться. В частности, многие западные страны — члены НАТО достаточно большой упор делают на ведение диверсионно-террористической деятельности в тылу противника (то есть в нашем тылу).Если кто не знает, то могу сообщить, что в военное время почти все воинские части МО РФ доукомплектовываются или вновь формируются и убывают из мест постоянной дислокации в соответствии с предназначением ближе к линии возможного соприкосновения с противником.Все задачи территориальной обороны пока возлагаются на военных комиссаров в субъектах РФ и воинские части, вновь сформированные почти полностью из гражданских лиц (подразделения территориальной обороны). Кто-нибудь может с уверенностью сказать, что эти необученные подразделения смогут в угрожаемый период и в военное время качественно противостоять профессиональным диверсионно-разведывательным формированиям противника, таким, как группы СпН, отдельный полк СпН КМП, оперативный отряд СпН «Дельта», 75 полк «Рейнджерс» США, САС, СБС Великобритании и другим, менее известным подразделениям ВС стран НАТО, а также менее профессиональным, но не менее опасным террористическим группам? А вот воинские части оперативного назначения, отряды специального назначения войск национальной гвардии, ОМОН и СОБР управлений Росгвардии по субъектам РФ с данной задачей справятся гораздо более уверенно и качественно. Все они имеют высокую степень обученности, соответствующее вооружение и экипировку, а самое главное — громадный опыт борьбы с незаконными вооруженными формированиями и бандподпольем на Северном Кавказе.Сейчас пока законодательно это не оформлено, но предварительно изучается возможность возложения задач не только участия, но и руководства организацией территориальной обороной на Росгвардию.Конечно, найдутся и такие «товарищи», которые скажут, что в тылу Росгвардии делать особо нечего, по сравнению с действующими частями, они будут только проедать паёк, но это далеко не так.О деятельности по организации охраны тыла действующей армии во время Великой Отечественной войны Богомоловым В.О. написана очень хорошая художественная книга: «Момент истины» («В августе сорок четвертого»), в которой очень доходчиво с использованием реальных документов показана важность задач по охране тыла фронта, борьбе с ДРФ и бандподпольем.Так вот, в ходе ВОВ задачи по охране тыла действующих войск, борьбе с ДРГ, бандподпольем, десантами противника выполняли войска НКВД с задачами, во многом сходными с нынешней Росгвардией.Также соединения и воинские части НКВД принимали участие непосредственно в боевых действиях, а именно:— в Брестской крепости сражались бойцы 132-го отдельного батальона войск НКВД. На стенах казармы батальона осталась известная всем надпись: «Я погибаю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41»;— гарнизоны 9-й и 10-й дивизий войск НКВД по охране железнодорожных сооружений, охранявшие транспортные коммуникации на территории УССР, даже в окружении в глубоком тылу противника длительное время продолжали до последнего солдата оборонять объекты;— в боях за Ленинград отличились пять дивизий и две бригады войск НКВД. Так, 21-я стрелковая дивизия войск НКВД защищала южные подступы к городу и в дальнейшем благодаря мужеству воинов дивизии стала 109-й Краснознаменной Ленинградской. 1-я стрелковая дивизия за особые отличия стала 46-й Лужской ордена Суворова 2 степени. 20-я стрелковая дивизия действовала на знаменитом «Невском пятачке», потеряла более половины личного состава, но не отступила;— в обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск НКВД. В этот период отличились 2-й полк, отдельный танковый батальон, артбатарея, другие подразделения ОМСДОН им. Ф.Э. Дзержинского, 156-й полк по охране оружейного завода в Туле, ставший Краснознаменным;— в батальонах 10-й стрелковой дивизии войск НКВД, удерживавшей оборонительные позиции в Сталинграде, оставалось по 10–15 чел., но последние 200 м до Волги враг так и не смог пройти. Это единственное соединение, удостоенное в тот период высшей награды Родины – ордена Ленина;— с 1941 года войска НКВД сформировали и передали Народному комиссариату обороны СССР 15 стрелковых дивизий. Все дивизии отлично воевали, заслужили почетные наименования и награды, две из них стали гвардейскими;— в 1943 году из пограничных и внутренних войск была сформирована и передана в состав Красной армии Отдельная армия войск НКВД. Она получила наименование 70-й армии и в составе Центрального фронта приняла «боевое крещение» в оборонительном сражении на Курской дуге;— войска НКВД сыграли важную роль в развертывании партизанского движения, а так же готовили разведывательно-диверсионные отряды и группы для действий в тылу врага;особый вклад в достижение победы внесли воины Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН). Здесь был собран цвет советского спорта, студенчества, лучшие разведчики страны. 25 военнослужащих бригады стали Героями Советского Союза;— в завершающем периоде Великой Отечественной войны служебно-оперативная деятельность войск осуществлялась на значительной территории по фронту и в глубину, характеризовалась большой напряженностью и многочисленностью боевых столкновений. Так, только для очистки тыла 1-го Украинского фронта от банд Украинской повстанческой армии и остатков украинской дивизии СС «Галичина» в районе Рава-Русская в конце августа – начале сентября 1944 г. была проведена чекистско-войсковая операция на территории общей площадью более 3 600 кв. км. В ней принимали участие более 6 тыс. военнослужащих войск НКВД с артиллерией и бронетехникой;— всего на завершающем этапе Великой Отечественной войны войска НКВД провели тысячи чекистско-войсковых (специальных) операций по борьбе с бандитизмом и националистическими формированиями в западных районах Советского Союза.За мужество и отвагу более 100 тыс. военнослужащих войск НКВД были награждены орденами и медалями. По последним данным, учтено 306 Героев Советского Союза, в том числе 4 дважды Героя, которые в различное время служили в войсках НКВД. 29 военнослужащих за совершенные подвиги зачислены навечно в списки воинских частей войск.За доблесть и боевое мастерство 18 соединений и воинских частей войск НКВД отмечены государственными наградами или почетными наименованиями.Здесь на сайте, судя по многим комментариям, очень много почитателей генералиссимуса Сталина И.В. Я сам во многих вопросах отношусь к результатам его руководства нашей страной с почтением. Так почему тогда войска НКВД, которые выполняли задачи при Сталине, не порицают, а Росгвардию, выполняющую почти те же задачи, что и войска НКВД, в наше время называют «душителями свободы» и другими нехорошими эпитетами? Мне непонятно. Наверное, потому, что сейчас нет Сталина и соответствующего репрессивного аппарата, и поэтому можно говорить все, что угодно, и тебе за это ничего не будет. А еще всегда есть люди, недовольные любой властью, так называемые профессиональные революционеры, готовые всегда бороться за все хорошее против всего плохого.Если сравнение с войсками НКВД некорректно в связи с тем, что это другая эпоха, другой социальный строй, то сравнение с «Беркутом» и внутренними войсками Украины периода Януковича напрашивается само собой.Как там, т.е. на Украине, боевики ОУН-УПА (запрещена в России) из западных областей, скачущие, митингующие, основная масса журналистов и интернет-воинов относились к сотрудникам «Беркута», все помнят. Все адекватные люди в России сочувствовали сотрудникам «Беркута» и солдатам внутренних войск Украины на тот момент. Вспомните, как встречали сотрудников «Беркута» в Крыму – как героев. Так вот, Крымский «Беркут» сейчас — тоже подразделение Росгвардии.Задам простой вопрос: кого лично из присутствующих на данном сайте побили дубинками или ещё чем-либо сотрудники Росгвардии? Вообще, процентов 70-80 высказываний в Интернете на различных форумах построены или на эмоциях, или на технологиях (т. н. методичках или с помощью различных программ-ботов, вбросов лживых статей), также существует много штампов, например «заградотряды», «война с собственным народом», «каратели», «опричники» и другие не менее обидные эпитеты. Каких-либо логических доводов очень мало – их практически нет.Классикой всех «цветных революций» считается, что необходимо заставить власть отказаться от законного права применять насилие против толпы, нарушающей установленные законы.Если силовые органы перестанут выполнять свои обязанности по поддержанию порядка, то в стране наступит хаос, от которого в большей степени пострадает простой народ, за который как раз и ратуют сверхдемократичные оппозиционеры. По методикам украинского майдана, и не только украинского, в ходе проведения массовых протестов их организаторам нужны т. н. сакральные жертвы для повышения градуса протестных акций и решения других вопросов, необходимых для расшатывания государства и т.п., а жертвы возможны в том случае, когда власть ослаблена и не контролирует ситуацию.Соглашусь с критиками: очень сильно подпортил мнение о Росгвардии её нынешний руководитель – генерал армии Золотов В.В., но ведь даже если заменить его на другого, более честного, грамотного и т. д., от этого задачи Росгвардии не изменятся и никуда не исчезнут.Нельзя всё ведомство, где служат сотни тысяч человек, ассоциировать с одним человеком, обвинять всех в том, что их руководитель «вор», «негодяй» и т.д. Если следовать такой логике, то можно далеко зайти. Например, если кто-то из уважаемых читателей работает в организации, директора, которой посадили за педофилию, то он, этот сотрудник, — тоже педофил? То есть я хочу сказать, что командир полностью отвечает за своих подчинённых, а подчинённые за действия своего командира прямой ответственности не несут.Вообще, это тема для отдельной статьи. Но если кратко, то ситуация сегодня чем-то напоминает конец 80-х – начало 90-х, только тогда усиленной травле подвергались армия и все офицеры, которые в ней на тот момент служили. В некоторых городах СССР (причём в РСФСР тоже) офицерам предписывалось ходить на службу и со службы в гражданской форме одежды. Сейчас пытаются травить не армию, а другие силовые структуры плюс поголовно всех чиновников. Не хочу развивать разные теории заговоров, но всё это выглядит как-то очень организованно и скоординированно.Главное то, что до объединения в Росгвардию все подразделения, вошедшие в неё, выполняли те же самые задачи, что и сейчас, но такого возбуждения у либеральной общественности и у части странно ориентированной патриотической общественности не вызывали.Понимаю, что данной статьей навлеку на себя «праведный гнев» отдельных граждан. Но есть надежда и на поддержку — иногда вижу на сайте комментарии от лиц, использующих в качестве аватара символику ВВ.И ещё мне интересно, сколько человек в комментариях лично меня тоже назовут «одним из сторожевых псов олигархической власти», «слугой кровавого режима» и другими нехорошими словами. Сразу скажу — я на таких людей не обижаюсь, т. к. считаю, что служил, как бы пафосно это ни звучало, своей Родине и своему народу, а уж кто во время моей службы был у власти, я на своём уровне решать не мог.Все изложенное в разделе легко найти в Интернете, но так как не все любят сами искать, я вынес данный раздел как справочный.На войска национальной гвардии возлагается выполнение следующих задач:1) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;2) охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях;3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции;5) участие в территориальной обороне Российской Федерации;6) оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации;7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной и частной детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;8) охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам;9) обеспечение по решению президента Российской Федерации безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и иных лиц.Состав войск национальной гвардии Российской Федерации:1. Соединения, воинские части и организации ВНГ России, непосредственно подчинённые директору Росгвардии (например ОДОН им Ф.Э. Дзержинского).2. Образовательные организации высшего образования ВНГ России.3. Территориальные органы Росгвардии на межрегиональном уровне (центры специального назначения).4. В составе округов войск национальной гвардии Российской Федерации:— соединения, воинские части оперативного назначения (по структуре — те же мотострелки, только без тяжелого вооружения и ПВО);— соединения, воинские части по охране важных государственных объектов (охрана ЗАТО, АЭС, некоторых военных заводов и т.д.);— воинские части и подразделения специального назначения и разведывательные (отряды специального назначения, отдельные разведывательные батальоны);— специальные моторизованные воинские части (находятся в процессе расформирования);— учебные воинские части;— авиационные воинские части;— морские воинские части.5. В составе территориальных органов Росгвардии на региональном уровне (главные управления, управления, отделы по субъектам Российской Федерации):— ОМОН;— СОБР;— ФКГУ вневедомственной охраны ВНГ России (управления, отделы по субъектам Российской Федерации);— другие подразделения.Воинские формирования и организации ВНГ России окружного подчинения, а также территориальные органы Росгвардии на региональном уровне, дислоцируются по восьми округам войск национальной гвардии Российской Федерации:1. Центральный Оршанско-Хинганский Краснознамённый округ войск национальной гвардии Российской Федерации.2. Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии Российской Федерации.3. Восточный округ войск национальной гвардии Российской Федерации.4. Сибирский округ войск национальной гвардии Российской Федерации.5. Уральский округ войск национальной гвардии Российской Федерации.6. Приволжский округ войск национальной гвардии Российской Федерации.7. Южный округ войск национальной гвардии Российской Федерации.8. Северо-Западный ордена Красной Звезды округ войск национальной гвардии Российской Федерации.(Данные из открытых источников.) Лесников Дмитрий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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