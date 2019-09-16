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Росгвардейцев отправили на самый северный пост

16 сентября 2019, 16:24  •  50 • В России

В морском порту Певек сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Чукотскому автономному округу взят под охрану первый и единственный на сегодняшний день в мире плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", который прибыл из Мурманская.

- С начала сентября прибрежная территория города охраняется войсками национальной гвардии России, а теперь и сама плавучая атомная теплоэлектростанция, пришвартованная к месту постоянной стоянки, взята под надежную охрану. Проведены все необходимые мероприятия по комплектованию и обучению личного состава подразделения, оборудованию объекта современными системами безопасности, - заявил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

В честь важного события в городе на главной городской площади состоялся праздничный концерт и выставочная экспозиция, посвященная первой атомной теплоэлектростанции.

- Перед нами поставлена задача государственной важности – охрана первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции. Росгвардия к выполнению поставленной задачи готова, - заявил на торжественном мероприятии заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии России генерал-майор Алим Беппаев.

Плавучий энергоблок предстоит подключить к энергосетям. Запуск теплоэлектростанции, где появился самый северный пост Росгвардии запланирован на декабрь. Можно точно сказать, что после этого более 100 000 жителей Чукотки на ближайшие 40 лет будут обеспечены дешевой электроэнергией, теплом и пресной водой.

На энергоблоке предусмотрено комфортное проживание команды на 70 человек. Свободное время они могут проводить в личных каютах, столовой, салоне отдыха, в библиотеке и спортивном комплексе, где есть бассейн и сауна.

В торжественной церемонии также приняли участие начальник управления Росгвардии по Чукотскому автономному округу полковник полиции Михаил Ниненко, губернатор Чукотки Роман Копин, члены окружного правительства, руководство госкорпорации "РОСАТОМ", представители городской администрации, регионального МЧС и духовенства.

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