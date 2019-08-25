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Росгвардейцам предложили раскрывать личность по первому требованию: Хинштейн заявил о плюсах и минусах
25 августа 2019, 00:09 • 50 • Политика
Росгвардейцам предложили раскрывать личность по первому требованию - проект закона об идентификации поступил в Госдуму. Оказалось, что работа, подобная предложенной, уже ведется. Хинштейн заявил о плюсах и минусах нормы.
Зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн заявил в беседе с РИА Новости, что сенаторский законопроект об идентификации полиции и Росгвардии будет рассмотрен по регламенту. Кроме того, депутаты намерены внести свой проект закона, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться по требованию граждан.
Сенаторский проект законы был внесен в субботу, 24 августа, Владимиром Лукиным. В норме говорится, что росгвардейцы должны иметь на форме или амуниции значок с идентификационным номером. Правда, уточнялось, что такой значок необходим, если гвардеец несет службу в общественном месте. По словам Лукина, такая поправка поможет обеспечить открытость и гласность работы сотрудников правоохранительных органов.
"Мы обязательно это предложение рассмотрим, если оно внесено, в установленном порядке", - сказал Хинштейн.
Депутат добавил, комитет уже занимается проблемой, и более того, попытки ввести идентификацию были. Однако номера были слишком длинными ввиду большого количества сотрудников. С другой стороны, следует понимать, некоторые сотрудники участвуют в спецоперациях. И раскрытие их личностей может быть опасным и нежелательным. В целом, по словам Хинштейна, предложения комитета уже направлены в Росгвардию.
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