Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
С качающим под биток Зеленским: День независимости Украины - без парада, но с рэ...
В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком
"Крым был "похищенным ребенком" России, а не Украины": На полуострове оценили сл...
Сирия: Русский спецназ рискует нарваться на янычар Эрдогана
Главная / Политика

Росгвардейцам предложили раскрывать личность по первому требованию: Хинштейн заявил о плюсах и минусах

25 августа 2019, 00:09  •  50 • Политика
Росгвардейцам предложили раскрывать личность по первому требованию - проект закона об идентификации поступил в Госдуму. Оказалось, что работа, подобная предложенной, уже ведется. Хинштейн заявил о плюсах и минусах нормы.
Зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн заявил в беседе с РИА Новости, что сенаторский законопроект об идентификации полиции и Росгвардии будет рассмотрен по регламенту. Кроме того, депутаты намерены внести свой проект закона, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться по требованию граждан.
Сенаторский проект законы был внесен в субботу, 24 августа, Владимиром Лукиным. В норме говорится, что росгвардейцы должны иметь на форме или амуниции значок с идентификационным номером. Правда, уточнялось, что такой значок необходим, если гвардеец несет службу в общественном месте. По словам Лукина, такая поправка поможет обеспечить открытость и гласность работы сотрудников правоохранительных органов.
"Мы обязательно это предложение рассмотрим, если оно внесено, в установленном порядке", - сказал Хинштейн.
Депутат добавил, комитет уже занимается проблемой, и более того, попытки ввести идентификацию были. Однако номера были слишком длинными ввиду большого количества сотрудников. С другой стороны, следует понимать, некоторые сотрудники участвуют в спецоперациях. И раскрытие их личностей может быть опасным и нежелательным. В целом, по словам Хинштейна, предложения комитета уже направлены в Росгвардию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
25 августа 2019, 00:09
Росгвардейцам предложили раскрывать личность по первому требованию: Хинштейн заявил о плюсах и минусах
24 августа 2019, 20:54
Владимир Зеленский надеется заменить СМС-переписку с ВСУ на перекличку роддомов
24 августа 2019, 18:54
Российский посол Яковенко завершил свою миссию в Лондоне
25 августа 2019, 00:09
"Отпускайте": Русские дипломаты не дали США поставить ультиматум по делу шпиона Уилана
24 августа 2019, 01:24
Боится нанимать людей Януковича: Политолог о слабости Зеленского
24 августа 2019, 01:24
Соловьев оценил "манифест оппозиции" Ходорковского: "Опять ищет пушечное мясо для своих схем"
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 августа 2019, 00:09
Горящий шар на бескрайних просторах: Минобороны показало пуски "Булавы" и &...
25 августа 2019, 00:09
Как Путин из США страну бомжей сделал
25 августа 2019, 00:09
Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 100 тысяч человек и заставил западные СМИ...
25 августа 2019, 00:09
"Отпускайте": Русские дипломаты не дали США поставить ультиматум по делу шп...
25 августа 2019, 00:09
Россия готова утилизировать боеприпасы на самом большом складе в Европе - в Колбасне
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2019, 02:39
Республики, развалившие СССР, стали самыми «быстро исчезающими» странами мира
23 августа 2019, 02:39
"Навальный всё?": Запад нашёл нового лидера оппозиции, которого "боится Путин"
22 августа 2019, 07:09
Крым сдали… "воры в законе"? Украинцам представили "бандитскую" версию мирного референдума
22 августа 2019, 00:39
"Звон в ушах до сих пор": Стариков объяснил украинке, куда бегут её сородичи в поисках молока
21 августа 2019, 05:09
"В худшем случае его "закроют": Порошенко намекнули на единственный шанс на спасение от тюрьмы
21 августа 2019, 14:54
В Лондоне началась паника, Рузвельт предчувствовал катастрофу: В Москве представили секретные данные о начале Второй мировой
20 августа 2019, 03:09
"Применили "самое страшное оружие": ВСУ пожаловались на бойцов Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.