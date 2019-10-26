Росатом в Африке

Послесловие к саммиту «Россия – Африка»: ядерная составляющая

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Одним из главных вопросов саммита «Россия – Африка» стал вопрос об участии России в решительном повороте Африканского континента к развитию ядерной энергетики и ядерных технологий.

Действительно независимое развитие возможно только в условиях стабильного, независимого энергетического обеспечения. По данным МАГАТЭ, в мире действует более 450 атомных реакторов, которые обеспечивают 10% всей мировой энергетики, а среди низкоуглеродных источников ядерная энергия занимает второе место (29%). Атомную энергию получают в 50 странах мира более чем на 220 исследовательских реакторах.

Пока установленная мощность всех электростанций на Африканском континенте составляет чуть более 115 ГВт. Это столько же, сколько в Германии (с населением в 15 раз меньше, чем в Африке). В расчёте на душу населения в странах Тропической Африки потребление электроэнергии составляет всего 457 кВт/ч. Причём это без Южной Африки, которая производит почти половину всей электроэнергии на континенте. 70% населения Тропической Африки вообще не имеет доступа к электричеству.

Ядерные технологии затрагивают не только энергетику, но и сельское хозяйство (с их помощью можно сократить на треть потери продуктов питания), медицину (диагностика и лечение самых сложных заболеваний), промышленность (восстановление железа из железной руды; производство алюминия и др.).

Присутствие Росатома и его главы Алексея Лихачёва на форуме «Россия – Африка» в Сочи было одним из самых заметных практически на всех двусторонних встречах, которые президент России проводил с африканскими лидерами.

Генеральный директор Росатома А.Лихачёв

Лицо Лихачёва было видно за спиной В.В. Путина даже на встрече с президентом Южной Африки Сирилом Рамапосой, который, казалось бы, уже заявил о том, что его страна пока не может позволить себе атомные энергоблоки из России.

На южноафриканском государственном телеканале SABC – кадры встречи В.В. Путина с президентом Южной Африки С. Рамапосой

Российские ядерные проекты различного профиля реализуются в Судане, Замбии, Эфиопии, Египте, Конго, Нигерии. С начала 2000-х соглашения по ядерным технологиям были подписаны Россией с Намибией, Анголой, затем с Ганой, Кенией, Угандой, Марокко, Алжиром. Подписано соглашение с Танзанией о добыче там урана.

Ядерное сотрудничество Нигерии с Россией началось в 2009 году с подписания соглашения о проектировании АЭС и создания многоцелевого исследовательского реактора. В 2016 году договор об использовании ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве и промышленности с Россией подписала Эфиопия.

В 2017 году договор с Россией о сотрудничестве по строительству центра ядерной науки и технологий подписала Замбия. В развитие договора подписаны детальные соглашения по проведению инженерных изыскательских работ. Главным объектом строительства является исследовательский реактор. В этом году подписана дорожная карта строительства объектов.

В том же году было подписано соглашение с Ливией.

В 2017 году было подписано соглашение с Суданом по самому широкому спектру ядерных технологий, включая подготовку Россией специалистов для обслуживания ядерных электростанций. В 2018 году подписана дорожная карта выполнения этих соглашений.

В 2019 году подписано соглашение с Республикой Конго и Руандой... В Сочи руководство последней высказало идею достижения Руандой уровня экономической высокоразвитости к 2035 году. И основой таких планов является ядерная энергетика. На саммите в Сочи с Руандой было подписано новое соглашение, согласно которому РФ построит в этой стране центр ядерной науки и технологий для исследований в области радиобиологии; это позволит производить радиоизотопы широкого спектра применения в диагностике и лечении онкозаболеваний. Как объяснил глава Росатома, использование на базе Центра технологии облучения сельхозпродуктов для их обработки и борьбы с вредителями позволит увеличить сроки хранения продуктов и создаст условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции Руанды и развития животноводства. А главное – центр положит начало строительству в африканской стране целой атомной инфраструктуры, даст толчок развитию науки и подготовке высококвалифицированных физиков-ядерщиков.

Что касается ядерных реакторов, то пока они строятся только в Египте. Это четыре блока АЭС аль-Дабаа. На их строительство уйдёт десятилетие, но длительность их работы будет в восемь раз больше. Строительство финансируется Египтом и за счёт российского государственного экспортного кредита.

Особо следует сказать о сотрудничестве России с Южной Африкой.

Первое соглашение в области ядерных технологий было заключено в 2004 году при президенте Т. Мбеки. В 2012 году Росатом открыл своё представительство в Йоханнесбурге, в следующем году Москва предложила построить до восьми энергоблоков. В 2014 году Южная Африка подписала с Россией соглашение о стратегическом партнёрстве в атомной энергетике, но это соглашение было атаковано по всему фронту силами южноафриканского белого монополистического капитала. О том, каковы возможности этих сил, говорят показания бывшего президента Дж. Зумы в следственной комиссии по «захвату государства», прозвучавшие летом 2019 года. Дж. Зуме угрожали, например, тем, что вся экономика страны будет заблокирована, если ли он уволит министра финансов (который высказал «озабоченность» соглашением с Росатомом)...

В итоге Верховный суд провинции Западный Кейп, где планировалось строительство АЭС, объявил соглашение с Россией недействительным. После смещения президента Дж. Зумы, во время визита президента РФ в Южную Африку новое руководство страны заявило о том, что у него нет денег на оплату данного проекта.

Тем не менее глава Росатома присутствовал на встрече В.В. Путина с М. Рамапосой в Сочи. У Росатома есть и иные, уже действующие проекты с Южной Африкой. С 2010 года «Техснабэкспорт» поставляет единственной в стране АЭС в Куберге обогащённый уран, а с 2016 года закупает у Корпорации по атомной энергии компоненты для атомных реакторов…

Всё больше африканских государств приходят к выводу о том, что в их программах развития ядерная энергия безальтернативна. И в Сочи, например, новое соглашение с Россией о дальнейшем развитии сотрудничества в ядерной энергетике, в том числе строительстве атомной электростанции, подписала Эфиопия....