Росатом поймал Greenpeace на вранье о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Европы

Сообщение Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии является намеренной дезинформацией. Об этом заявили в АО "Техснабэкспорт", которое входит в "Росатом".

Речь идет о заявлении экологической организации, в котором утверждалось, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию отходов обогащения урана (ОГФУ). Подчеркивалось, что ввозимый ОГФУ крайне радиоактивен и токсичен.

"Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов", - ответили на заявление Greenpeace в "Техснабэкспорте".

В компании пояснили, что в Россию ввозится обедненный уран - полезное сырье, используемое для производства обогащенного урана экономически эффективным способом. Более того, после обогащения урана его отправят обратно за рубеж. Таким образом, Greenpeace полностью исказил реальную картину происходящего и устроил панику на пустом месте.