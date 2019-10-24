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Росатом поймал Greenpeace на вранье о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Европы
24 октября 2019, 12:54 • 51 • Политика
В Росатоме прокомментировали сообщения о ввозе радиоактивных отходов в Россию из Германии. Ведомство обвинило Greenpeace в намеренной дезинформации.
Сообщение Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии является намеренной дезинформацией. Об этом заявили в АО "Техснабэкспорт", которое входит в "Росатом".
Речь идет о заявлении экологической организации, в котором утверждалось, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию отходов обогащения урана (ОГФУ). Подчеркивалось, что ввозимый ОГФУ крайне радиоактивен и токсичен.
В компании пояснили, что в Россию ввозится обедненный уран - полезное сырье, используемое для производства обогащенного урана экономически эффективным способом. Более того, после обогащения урана его отправят обратно за рубеж. Таким образом, Greenpeace полностью исказил реальную картину происходящего и устроил панику на пустом месте.
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