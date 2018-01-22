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Росатом планирует построить АЭС в Кувейте
22 января 2018, 13:24 • 61 • Политика
Глава Минэнерго России сообщил о подаче заявки на строительство атомной станции в Кувейте.
Росатом обсуждает с Эль-Кувейтом создание атомной электростанции, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
По его словам, российские и кувейтские специалисты имеют большое число перспективных направлений сотрудничества, включая строительство АЭС. "Подана заявка со стороны Росатома", - добавил глава Минэнерго.
РФ также заинтересована в поставках сжиженного природного газа в Кувейт, где его планируют использовать для производства электричества, рассказал Новак.
Александр Новак рассказал о планах Росатома в эфире "России 24".
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